ID Chain Foundation и фонд DeepBrain Chain заключили стратегическое партнёрское соглашение

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 31 января 2018 г. /PRNewswire/ -- ID Chain Foundation, Ltd., сингапурская благотворительная организация, пользующаяся поддержкой команды исследователей блокчейновых проектов из Кремниевой Долины, Гонконга и Тайваня, и фонд DeepBrain Chain (DBC www.DeepBrainChain.org), организация, функционирующая при поддержке платформы ИИ-вычислений на основе блокчейновых технологий, сообщили о заключении стратегического партнёрского соглашения, по условиям которого организации будут сотрудничать в вопросах разработки и маркетинга технологий искусственного интеллекта (ИИ) за пределами собственных рынков. ID Chain воспользуется преимуществами нейросетевых вычислительных узлов DBC, а фонд DBC, в свою очередь, поможет ID Chain сократить вычислительные затраты и одновременно получит доступ к вычислительным возможностям ID Chain.

В задачу ID Chain входит использование блокчейновых технологий для удовлетворения рыночного спроса на средства сертификации, дефицит которых в Интернет-эпоху ощущается очень остро - особенно в условиях роста популярности Интернета вещей и ИИ. Подход организации предполагает применение технологий блокчейна для предоставления высокоэффективных, надёжных и при этом недорогих средств верификации личности, кредитной истории и данных при взаимодействии двух человек (или групп людей), человека и объекта (устройства или оборудования) или между двумя объектами в целях преобразования глобальной сертификационной индустрии и создания быстродействующей, продуктивной и надёжной сертификационной платформы вместе с сопутствующими инструментами путём внедрения системы совместно управляемых блокчейновых узлов.

Команда DBC, платформы ИИ-вычислений на базе технологий блокчейна, прилагает все усилия для содействия разработчиком ИИ-продуктов по всему миру в решении проблем отрасли, сокращении вычислительных затрат и защиты персональных данных.

Взаимовыгодное партнёрство между ID Chain и DBC будет способствовать здоровому развитию экосистемы блокчейна и широкому внедрению приложений на базе подобных технологий.

Для дополнительной информации посетите веб-сайт ID Chain: http://www.IDChain.live или каналы организации в социальных сетях:

Twitter: https://twitter.com/idchainid

Facebook: https://www.facebook.com/ID-Chain-861061720739487

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Цянь Лян (Qian Liang), +86-13811829516, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.