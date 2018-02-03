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Ошеломительный успех на NAIAS-2018 открывает новую главу в развитии GAC Motor

Пятница, 02 Февраля 2018 20:02
Ошеломительный успех на NAIAS-2018 открывает новую главу в развитии GAC Motor Фото из открытых источников

ДЕТРОЙТ (DETROIT), 31 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, самый быстроразвивающийся автопроизводитель Китая, завершает участие в четвёртом для себя Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте, где на этот раз произвела настоящий фурор своими хитовыми моделями, включая седан GA4 и концепт-кар Enverge. Эти автомобили получили восторженные отзывы от участников и гостей автосалона и вызвали волну бурных обсуждений в ожидании выхода компании на рынок Северной Америки, запланированный на 2019 год.  

 

Экспозиция компании привлекла обширное внимание со стороны представителей СМИ и профессиональной аудитории. В число почётных гостей GAC Motor вошли Хун Лэй (Hong Lei), генеральный консул КНР в Чикаго; Рик Снайдер (Rick Snyder), губернатор штата Мичиган; Бренда Лоуренс (Brenda Lawrence), член Конгресса США, и Райан Лафонтейн (Ryan LaFontaine), директор NAIAS 2018. Все они посетили стенд компании, дабы поближе познакомиться с революционными разработками, созданными специалистами GAC в прошлом году.

 

«На сегодняшний день GAC активно готовится к выходу на рынок США в 2019 году. Они смело встречают все возникающие трудности, используют прогрессивный подход в планировании и демонстрируют дальновидность в вопросах завоевания глобального рынка, чем и завоевали восхищение своих американских коллег, - отметил в ходе пресс-конференции директор NAIAS-2018 Райан Лафонтейн. - Мы с оптимизмом оцениваем потенциал GAC Motor на рынке США и с нетерпением ждём возможности увидеть их автомобили на наших дорогах».

 

Пресс-конференцию GAC Motor в ходе автосалона посетили почти 500 гостей, а также представители ведущих СМИ. Событие освещалось более чем 650 общими и отраслевыми изданиями по всему миру, включая Forbes, BBC, CNBC и т.д. Средства массовой информации опубликовали свыше 2 000 новостных и аналитических статей, а читательская аудитория составила свыше 1 млрд. человек. Все эти авторитетные издания в один голос назвали GAC Motor самым поразительным брендом NAIAS.

 

Представители высшего руководства ведущих мировых поставщиков Continental, Aptiv, Valeo, Faurecia, ZF TRW, Nexteer и Michelin выразили признание и полную поддержку ключевой стратегии GAC Motor по расширению глобального присутствия после выхода на рынок США в 2019 году, а также высказали надежду на дальнейшее укрепление партнёрских взаимоотношени       й с компанией.

 

Флоран Менего (Florent Menegaux), управляющий директор Michelin, пригласил GAC Motor принять участие во 2-м Международном саммите по вопросам устойчивой мобильности MOVIN' ON в 2019 году и посетить научно-исследовательский центр Michelin LDX во Франции.

 

Присутствующие на мероприятии автодилеры поздравили GAC Motor с достижением целевого показателя продаж в 500 000 автомобилей в 2017 году, отметили устойчивый рост продаж на протяжении нескольких лет подряд и выразили надежду на углубление сотрудничества с компанией.

 

Кроме активного участия в NAIAS GAC Motor также предприняла шаги по ознакомлению североамериканских потребителей с возможностями своего бренда. В ходе автосалона реклама лучших моделей от GAC Motor демонстрировалась на гигантских экранах Таймс-сквер. В рамках сопутствующих опросов респонденты отмечали стильный дизайн автомобилей компании и желание поскорее увидеть продукцию GAC на рынке США.

 

«Бренд мирового класса должен соответствовать трём условиям: осуществлять проектно-конструкторские разработки, производство и дистрибуцию своей продукции в глобальном масштабе; полностью удовлетворять спрос мирового рынка и завоевать признание потенциальных клиентов по всему земному шару. Именно к этому и стремится GAC Motor», - заявил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun).

 

В будущем GAC Motor продолжит реализовывать свои планы по расширению присутствия в Северной Америке. Вслед за открытием первого Научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в Кремниевой долине, начавшего работу в 2017 году, GAC Motor планирует создать ещё два аналогичных учреждения - в Лос-Анджелесе и Детройте.  Вместе с этим, многие американские дилеры, впечатлённые успешной демонстрацией высококачественных продуктов и инновационных технологий GAC Motor, проявили интерес к заключению партнёрских соглашений с компанией, которая, к тому же, намеревается в 2018 году учредить собственный филиал по вопросам продаж в Северной Америке и принять участие в ежегодной конвенции Национальной ассоциации торговцев автомобилями (NADA) в предстоящем марте.

 

О компании GAC Motor

 

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и vпроизводит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуры премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

 

Для получения более подробной информации посетите:

 

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/635616/Yu_Jun__president_of_GAC_Motor.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/635617/GS8_3.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/635615/GAC_Times_Square_NYC.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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