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Mobile Inform Group – технологическая компания нового поколения

Пятница, 02 Февраля 2018 17:02
Mobile Inform Group – технологическая компания нового поколения Фото из открытых источников

Многие замечают тот факт, что несмотря на расширенность рынка, его возможности и большое количество различных компаний, встретить ту, которая предоставляет качественные услуги сложно. Однако, такие есть и они существенно выделяются среди общей массы. Одной из таких следует назвать Mobile Inform Group, подробнее о которой можно прочитать здесь http://m-infogroup.ru/.

 

Компания нацелена на создание индивидуальных проектных решений, предоставляя свой сервис по направлениям логистики, производства, ритейла. Главная задача, с которой должна справиться компания, – создать уникальные системы и продукты, полностью соответствующие потребностям заказчиков. Для того чтобы разобраться, как данная компания может вам помочь, следует подробнее изучить ее главные направления деятельности

 

Что нужно знать

 

Основными направлениями деятельности компании являются следующие:

 

- создание и установка программного обеспечения. Изначально компания занималась внедрением своих разработок в терминалы магазинов, однако сейчас она пошла дальше и развила свою деятельность так, чтобы включать складские автоматизации различных уровней, что значительно упрощает весь процесс;

 

- создание и поставка аппаратных разработок для интенсивного применения. Компания сделала несколько вариаций мобильных платформ, которые включают в себя планшеты и смартфоны, идеально подходящие для реализации в промышленных целях. Они оснащены необходимым функционалам, включая навигацию высокой точности, биометрию, оптические системы и тому подобное.

 

Данные разработки могут использовать компании, в деятельности которых не обойтись без автоматизации процессов. Это существенно облегчает путь развития бизнеса, так как с помощью Mobile Inform Group можно купить терминалы сбора данных, различные варианты которых представлены здесь  http://m-infogroup.ru/oborudovanie/terminaly-sbora-dannykh, автоматизировать складские процессы, сервисное обслуживание, транспорт, курьерскую службу и внедрить беспроводные технологии.

 

Останавливаясь на последнем пункте стоит выделить технологию бесконтактного определения записей, идентификацию и управление с помощью голоса. Также относится к этому пункту интернет вещей, дополненная реальность и так далее. Для того чтобы получить консультацию специалиста, можно обратиться по контактным номерам, указанным на сайте, или заказать звонок с ресурса.

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Шубина Наталья Опубликовано в Новости компаний   Теги технологии

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