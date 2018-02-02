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Провайдер решений IaaS, компания Micfo открывает 45-й центр данных

Пятница, 02 Февраля 2018 12:58
Провайдер решений IaaS, компания Micfo открывает 45-й центр данных Фото из открытых источников

ЧАРЛЬСТОН (CHARLESTON), Южная Каролина, 30 января 2018 г.  /PRNewswire/ -- Поставщик решений формата «Инфраструктура-как-услуга» (IaaS), компания Micfo сегодня сообщила об открытии пяти новых представительств, тем самым увеличив свою глобальное присутствие до 45 центров данных на пяти континентах. Два новых центра компании расположены в Соединённых Штатах: в Лас-Вегасе и Миннеаполисе. Остальные обосновались в Москве, Париже и Йоханнесбурге. Компания также сообщила, что к команде её руководства присоединились два «ветерана» отрасли - Дэвид Парк (David Park) и Мелисса Банда (Melyssa Banda). Micfo со штаб-квартирой в Чарльстоне (Южная Каролина) на протяжении вот уже почти двадцати лет является ведущим поставщиком платформ и на сегодняшний день управляет одной из крупнейших в мире сетью распределённых по миру облачных платформ для «туманных» и периферийных приложений.

 

«Нам удалось создать клиентоориентированную компанию IaaS, обладающую уникальными возможностями для обслуживания того сегмента рынка, который зачастую игнорируется крупными, геоцентрическими провайдерами, - отметил Амир Голестан (Amir Golestan), главный исполнительный директор и основатель Micfo. - Наши клиенты ценят ускоренную связь между точками, малое время задержки и близость наших географически разнообразных платформ, а также простоту и удобство единого контактного звена во всех этих локациях».

 

В отличие от крупных поставщиков в отрасли, обслуживающих большую клиентскую базу из ограниченного числа локаций, гиперлокализированный и клиентоориентированный подход Micfo обеспечивает заказчикам быстрый и более надёжный сервис.

 

«Micfo внесла заметный вклад в наш успех на протяжении всего периода быстрого развития компании, - прокомментировал Узар Гадит (Uzair Gadit), главный исполнительный директор PureVPN. - Несмотря на свои внушительные масштабы, этой организации удалось избавиться от всевозможных проволочек: весь руководящий персонал вплоть до генерального директора постоянно находится в курсе актуального положения дел, что в полной мере отражает клиентоориентированный подход».

 

Micfo планирует продолжить рост в ближайшие месяцы. Пополнение в команде руководства компании в лице Дэвида Парка и Мелиссы Банда принесёт ей многолетний опыт двух настоящих специалистов своего дела, что обеспечит дополнительную поддержку быстрому развитию Micfo. Г-н Парк, ранее занимавший должности технологического руководителя в Hitachi Data Systems, Samsung и Microsoft, будет управлять процессом создания инженерно-технических инноваций Micfo. Мелисса Банда, до этого служившая главой департамента продукции и маркетинга в компаниях Western Digital и TP-Link, будет концентрироваться на управлении продажами и оформлением операций.

 

О компании Micfo 

Располагая сорока пятью центрами обработки данных, компания Micfo является передовым провайдером Инфраструктуры-как-услуги (IaaS) и управляет одной из крупнейших сетей глобально распределённых облачных платформ. Посредством продуманного расширения свой гибкой и геоцентрической инфраструктуры Micfo стратегически нацеливается на увеличение своей клиентской базы путем выполнения своих обещаний и непрерывного анализа результатов своей деятельности.

 

Контактная информация для представителей СМИ 

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Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/629787/Micfo_Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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