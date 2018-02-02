Квадростиль - описание бренда, его история

Фото из открытых источников

Интернет-магазин «Квадростиль» станет настоящей находкой для любителей активного отдыха. Компания реализует оригинальные и качественные комплектующие и запасные части, которые не только улучшат внешний вид четырехколесной техники, но и усилят их технические характеристики. Ассортимент магазина также включает множество моделей квадроциклов, снегоходов и мотоциклов, которые не раз доказали свою мощь и длительную бесперебойную работу. По желанию клиента эта техника может быть укомплектована дополнительными запчастями или средствами тюнинга, применение которых позволит создать уникальное транспортное средство, которое не подведет своего владельца в любой ситуации. Поклонники динамичного образа жизни также смогут приобрести любую модель аксессуара, предметы мотоэкипировки и при необходимости воспользоваться дополнительными услугами компании.

Квадроциклы в интернет-магазине «Квадростиль»

Линейка квадроциклов представлена моделями ATV, изготовленными ведущими российскими, японскими и американскими производителями, а именно: BRP, Stels, Yamaha, Avantis и Motax. Такие четырехколесные агрегаты отличает высокий клиренс, превосходная динамика и великолепная маневренность.

Квдроциклы от канадской компании BRP поставляются в модификациях Outlander и Renegade, обладающих прекрасной управляемостью, легким входом в повороты и широкими колесами, позволяющими спокойно преодолевать любые грязевые участки. Брутальный дизайн, дополненный цветным кенгурином, не оставит агрегат незамеченным, а широкие технические возможности сделают поездки комфортными, а путешествия — яркими и незабываемыми. В комплектацию техники входит силовой движок V-Twin Rotax, развивающий до 89 лошадиных сил, система блокировки переднего дифференциала Visco-Lok и электролебедка с силой тяги до 1361 кг.

Мотовездеходы Stels, выпускаемые российским предприятием «Веломоторс», отличаются низкой стоимостью и хорошими ходовыми характеристиками. Максимальная скорость отечественных машин может достигать 71 л. с.

Полноприводные квадроциклы Yamaha Grizzly, качество которых не раз подтверждено в ходе различных испытаний, соревнований и длительных путешествий, станет прекрасным выбором для тех, кто часто бывает в дальних экспедициях. Плавный вариатор «Ямаха» рассчитан на огромные нагрузки, а высокий крутящий момент мотора позволяет выбираться из грязи даже при максимальной нагрузке. Отличительными особенностями «японцев» являются:

• стильный внешний вид;

• компактное шасси;

• независимая длинноходная подвеска;

• автоматическая трансмиссия Yamaha Ultramatic;

• цифровая панель приборов;

• три отсека для перевозки багажа.

Детские квадроциклы Avantis и Motax реализуются в разных расцветках по цене от 25 тысяч рублей. Мотовездеходы оснащены бензиновым силовым агрегатом мощностью от 4 до 10 л. с., передним и задним багажником, спидометром и зеркалами заднего вида. Защита рук, ограничитель скорости, автоматический запуск с дистанционным контролем, а также цепи противоскольжения обеспечивают высокую безопасность юным квадроциклистам.

Техника для покорителей морских стихий

Гидроциклы представлены красивыми и мощными аквабайками Yamaha, поставляемыми в модификациях «спорт», «отдых» и «премиум». Спортивный водный агрегат Super Jet представляет собой одноместную машину, оборудованную двухтактным силовым агрегатом. Он отлично маневрирует и входит в повороты, поэтому на нем можно легко опережать соперников во время гоночных заплывов.

Гидроциклы для отдыха представлены следующими моделями:

• VX Cruiser — водный мотоцикл с повышенной автономностью. Комплектуется пятиклапанной системой газораспределительного ремня, который эффективно использует топливо, а также реверсом, круглыми зеркалами и противоугонной системой с дистанционным управлением.

• VX Cruiser HO — самый динамичный агрегат знаменитого японского бренда. Оснащен мощным четырехцилиндровым движком и системой RIDE, упрощающей маневры и причаливание. За комфортные поездки отвечают специальные электронные системы и сиденья с высокими мягкими спинками.

• EX DeLuxe — идеальная модель для поездок всей семьей. Основными преимуществами гидроцикла является вместительный корпус, экономный расход топлива и наличие откидывающихся ступенек для удобного выхода из воды.

• VX700S — маневренный и невероятно шустрый аквабайк с системой VAR-MAX.

Серия «премиум» состоит из скутера FX Cruiser High Output, подходящего для длительных путешествий, и FX Cruiser SVHO — для спорта и отдыха. В комплектацию техники класса «люкс» входит электронное управление дросселем, ограниченная тяга при реверсе, противоугонная система, трехместное сиденье и увеличенные кормовые ступени.

Мотоциклы и снегоходы

Интернет-магазин «Квадростиль» предлагает покупателям широкий ассортимент ярких, динамичных и стильных мотоциклов «Ямаха». Среди представленных моделей — спортивные, дорожные, кроссовые и спортивно-туристические байки, а также круизеры и эндуро. Все они отличаются комфортной посадкой, удобным управлением и отменной мощностью. В комплектацию большинства моделей входит ветровое стекло и зеркала заднего вида.

Снегоходы представлены моделями от:

• Armada. Такие машины созданы для поездок по целине, сугробам, горным тропам и лесным массивам. В техническое оснащение снегокатов входит бензиновые моторы мощностью до 13 л. с., электронный тип зажигания с принудительным воздушным охлаждением и карбюраторная система подачи топлива.

• MotoLand. Компактные и простые в управлении машины оборудованы четырехтактными одноцилиндровыми моторами, обеспечивающими максимальный разгон 50 км/ч, а также АКПП, информативными LCD-панелями и вместительным багажным отделением. Гусеничные ленты снегоходов MotoLand прекрасно сцепляются с поверхностью, а задние тормоза гарантируют экстренные остановки агрегата.

• Yamaha. Японские аэросани представлены детскими, кроссовыми, спортивными и утилитарными моделями, а также техникой для езды по глубокому снегу. Техника оснащена двух- или четырехтактными моторами мощностью от 45 до 180 л. с., электрическим стартером, подогревом рукояток и розеткой постоянного тока.

Широчайший ассортимент аксессуаров и запасных частей

Компания «Квадростиль» — это также огромный ассортимент аксессуаров для техники выходного дня. В электронном каталоге представлено множество моделей покрышек, дисков, расширителей колес, подножек, проставок, ветровых стекол, дверей, крыш, защитных систем, выносов радиатора, шноркелей и многое другое. При этом покупатели смогут приобрести универсальные изделия или аксессуары, подходящие к конкретной марке машины.

Любителям путешествий, рыбакам и охотникам предлагается снаряжение для их хобби: чехлы для ружей, пластиковые и мягкие кофры, мощные акустические с чистым объемным звуком, навигаторы, прицепы. Истинные экстремалы и покорители буреломов, грязи и песка смогут заказать электрические лебедки, оборудованные синтетическим или стальным тросом, а также защиты ручек и изделия для подогрева. Среди запасных частей, реализуемых компанией «Квадростиль», — выхлопные системы, ремни вариатора, бамперы, демпферы и другие комплектующие. Предметы мотоэкипировки представлены различными моделями очков, перчаток, внедорожных костюмов и подшлемников.

Дополнительные услуги

Компания «Квадростиль» также оказывает профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию техники для активного отдыха. Фирма располагает собственным сервисным центром, в котором работают опытные мастера, имеющие большой опыт по устранению неполадок разного вида. В список предоставляемых услуг входит восстановление геометрии кузова, капитальный ремонт мотора и КПП, установка ветрового стекла, кофра или кенгурина, диагностика топливной системы, шиномонтаж и многое другое. Замена устаревших деталей и расходных материалов производится на оригинальные запасные части, рабочие масла и жидкости.

Еще одной интересной услугой компании «Квадростиль» является школа «Специалист», созданная для начинающих экстремалов. В курс образовательной программы входит изучение устройства техники и правил безопасного управления ею, а также практические занятия по вождению.

Заказать любой товар, а также услуги компании «Квадростиль» можно на ее официальном сайте.