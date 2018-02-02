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Thuraya представляет своё первое двухрежимное мобильное M2M-решение

Четверг, 01 Февраля 2018 19:04
Thuraya представляет своё первое двухрежимное мобильное M2M-решение Фото из открытых источников

ДУБАЙ (DUBAI), ОАЭ, January 29, 2018/PRNewswire/ -- Thuraya Telecommunications Company cегодня сообщила о запуске сервиса Thuraya Tracking and Monitoring (T2M) (отслеживание и мониторинг) и представила свой первый в этом году продукт -  терминал T2M-DUAL. Мобильное, двухрежимное устройство предназначено для обеспечения высококачественной межмашинной коммуникации, а также для удалённого отслеживания активов. Терминал T2M-DUAL позволяет одновременно собирать данные из различных точек, включая информацию о местонахождении, сведения с внешних датчиков и периферийных устройств, а также данные, поступающие по стандарту CAN с борта транспортных средств или тяжёлой техники.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633503/Thuraya_Telecommunications_T2M_DUAL.jpg )

 

Многофункциональная система и совместимость с различными устройствами T2M-DUAL делают его первоклассным решением для широкого спектра проектов в таких отраслях, как транспорт, логистика, энергетика, коммунальные службы, сельское хозяйство и горное дело. Это решение характеризуется поистине беспрецедентной простотой интеграции с приложениями, которые традиционно отличаются сложностью в управлении и осблуживании, - например, программами для отслеживания транспортных средств и контроля потребления топлива. Подобная возможность позволяет значительно повысить операционную эффективность таких приложений.

 

Новый терминал способен интегрироваться с любыми сторонними приложениями и обладает несколькими встроенными смарт-функциями: геозонированием, выбором сети с наименее затратной маршрутизацией, внутренним резервным аккумулятором, а также датчиками местонахождения и т.д. Благодаря двум режимам, T2M-DUAL гарантирует бесперебойную связь при перемещении активов как в регионах с покрытием сетей GSM, так и за их пределами - посредством обширного и надежного покрытия спутниковой сети Thuraya.

Решение T2M-DUAL создано для безупречной поддержки мобильных приложений M2M/IoT в спутниковых и GSM-сетях, обеспечивая оптимизированные параметры связи путём выбора лучшей доступной сети и тем самым гарантируя поистине непревзойдённые показатели общей себестоимости владения. Терминал отличается высокой прочностью и способен выдерживать самые неблагоприятные атмосферные условия.

 

Рашид Баба (Rashid Baba), главный коммерческий директор Thuraya, отметил: "Промышленность и бизнес находятся в непрерывном поиске решений, предоставляющих им конкурентные преимущества в виде сокращённых рисков, повышенной степени автоматизации и потенциальных возможностей для экономии средств. По мере выхода растущего числа игроков в такие сегменты, как логистика и транспорт, оперативный мониторинг удалённых материальных активов увеличивает возможности менеджеров в сфере ускоренного принятия решений, внедрения приложений, безопасности персонала и операционной эффективности. Надёжная спутниковая сеть и IoT-услуги Thuraya уже обеспечили компании прочные позиции в различных сегментах рынка, требующих защищённой связи для выполнения удалённых, критически важных операций. Решение T2M-DUAL ориентировано на удовлетворение изменяющихся потребностей этих секторов, и мы уверены, что наша разработка соответствует всем требованиям сегодняшнего рынка".

 

Thuraya T2M-DUAL пополняет растущий портфель M2M-решений компании. Обширные возможности терминала предназначены для удовлетворения требований, отличных от ранее выпущенных решений - Thuraya FT2225 и сервиса IP M2M.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/633503/Thuraya_Telecommunications_T2M_DUAL.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg 

 

Source:

Thuraya Satellite Telecommunications Company

Рим Фарук Садек (Rim Farouk Sadek), +971-(0)4-448-8863, +971-(0)56-404-9604, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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