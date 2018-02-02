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Wrigley и бренд жевательной резинки ORBIT запускают новую имиджевую кампанию с призовым фондом в 200 тыс рублей

Четверг, 01 Февраля 2018 13:44
Wrigley и бренд жевательной резинки ORBIT® запускают новую имиджевую кампанию с призовым фондом в 200 тыс рублей Фото из открытых источников

Компания Wrigley и бренд жевательной резинки ORBIT® запускают новую имиджевую кампанию, цель которой ‒ помочь друзьям раскрыть их талант.  Самые талантливые получат грант на 200 000 рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Orbit верит, что шанс может выпасть в любой момент. Чтобы не упустить его важна уверенность в своих силах. Часто именно отсутствие уверенности мешает нам поверить в свои силы и раскрыть потенциал. Твоя девушка классно рисует, но не решается пойти на профессиональные курсы дизайна, сосед делает на мобильную камеру потрясающие снимки, но никак не наберется мужества, чтобы организовать свою собственную выставку, друг детства сочиняет музыку, и уже давно пора поменять его старую гитару на современный инструмент. Настало время взять ситуацию в свои руки и помочь друзьям раскрыть свой потенциал!

 

Кампания будет поддержана видео, рассказывающим историю начинающего стенд-апера, который блестяще шутит в кругу друзей, но теряется, выступая на большую аудиторию. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Orbit

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