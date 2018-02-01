В 2017 году компания Trina Solar поставила клиентам по всему миру модули общей мощностью свыше 9 ГВт

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ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 30 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar, ведущий мировой поставщик решений на базе солнечной энергии, сообщила, что в 2017 году объём поставок модулей составил от 9,0 до 9,2 ГВт. Согласно обнародованному PV-Tech рейтингу «10 ведущих поставщиков солнечных модулей-2017», Trina Solar в прошлом году сохранила за собой 2-е место по объёмам поставок и продолжает оставаться мировым лидером по совокупной мощности поставленных модулей - этот показатель превысил 32 ГВт.

В первых трёх кварталах прошедшего года компания поставила модули общей мощностью 1,966 ГВт, 2,481 ГВт и 2,092 ГВт соответственно. В четвёртом квартале объёмы поставок продолжили рост, и в совокупном годовом результате общая мощность поставленных модулей превысила 9 ГВт.

Фотоэлектрические продукты и сервисы Trina Solar реализуются в более чем 100 странах и регионах мира. В ответ на предложенную властями Китая инициативу «Пояс и путь», компания также расширила свою деятельность в странах, охватываемых упомянутой инициативой. На сегодняшний день Trina Solar является крупнейшим производителем солнечных модулей во Вьетнаме: 6 января 2017 года компания открыла здесь линию по производству солнечных элементов мощностью 1 ГВт. В прошлом году Trina Solar поставила индийским заказчикам модули общей мощностью свыше 3 ГВт, что составляет более 25% доли рыночного рынка.

Специалисты бизнес-подразделения проектов генерирования солнечной энергии Trina разрабатывают, создают, обслуживают и реализуют подобные проекты в Китае, Великобритании, США и других странах Европы и Азии. Компания принимает участие во всех этапах жизненного цикла осуществления фотоэлектрических проектов, включая выбор наиболее подходящего проекта, конструкторскую разработку, финансирование, получение регуляторных одобрений, закупки и снабжение, строительство, монтаж, мониторинг, эксплуатацию и техническое обслуживание. По состоянию на сегодняшний день компания успешно подключила к электросетям по всему миру фотоэлектрические объекты общей мощностью почти 2 ГВт.

В августе 2017 года Trina Solar представила свой первый бренд PV-продуктов для бытового применения - TrinaHome, - который быстро завоевал ведущие позиции на рынке. На протяжении следующих пяти лет компания будет работать над реализацией плана «Один миллион крыш», целью которого является предоставление сервисов по установке фотоэлектрических систем миллиону домохозяйств.

По состоянию на конец 2017 года Trina Solar продемонстрировала рост коммерческих проектов на 500%, а её деятельность охватывает 20 провинций и городов страны. В ближайшие три года компания намеревается установить сотрудничество с тысячей коммерческих партнёров, что принесёт ей более чем 10-миллионную прибыль от продаж.

В 2017 году Trina Solar начала отмечать свой 20-летний юбилей устойчивого и стабильного развития. Компания вступила в эру 3.0 и стремится стать лидером глобального Энергетического интернета вещей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ван Цин (Wang Qing), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , +86-18717942460; Цао Юньдуань (Cao YunDuan), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.