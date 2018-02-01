Компания-специалист по резервным аккредитивам и торговому финансированию Bachmann & Welser подписала протокол о намерениях с Blend Financial Services Limited

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ЭДИНБУРГ, Шотландия, January 27, 2018/PRNewswire/ -- Bachmann & Welser Capital Ltd ("Bachmann & Welser"), молодая перспективная компания, специализирующаяся на резервных аккредитивах (SBLC), торговом финансировании и других банковских инструментах, рада сообщить о подписании протокола о намерениях с Blend Financials Services Ltd ("Blend") - индийской фирмой, основанной в 1997 году со специализацией в сферах торгового и корпоративного финансирования, финансовом консалтинге и инвестировании проектов. Представительства Blend работают в Дубае, Великобритании, Сингапуре, Кении, США и Индии.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/634115/Blend_Financial_Services_Logo.jpg )

Основные аспекты:

- Протокол о намерениях подписан с компанией-специалистом в сфере торгового финансирования - Blend Financial Services Ltd

- Bachmann & Welser и Blend будут совместно предоставлять финансовые решения клиентам по всему миру

- Bachmann & Welser расширит своё присутствие в Южной Америке и Юго-Восточной Азии

- Соглашение заключено сроком на один год

По условиям соглашения Bachmann & Welser будет сотрудничать с Blend в изучении финансовых возможностей для торговых транзакций. Обе стороны уверены, что сфера торгового финансирования открывает множество неиспользованных ещё возможностей.

Эдвард Бахманн (Edward Bachmann), главный исполнительный директор Bachmann & Welser, прокомментировал: "Мы рады сообщить о подписании протокола о намерениях с Blend Financial Services Ltd и с нетерпением ждём возможности сотрудничать с ними в обеспечении себе присутствия в Индии и за её пределами. Blend является важным игроком на азиатской арене торгового финансирования и партнёром многих крупных компаний".

"Наша совокупная компетенция в данной отрасли обеспечивает нам отличный потенциал для создания инновационных, надёжных и безопасных решений и их предоставления клиентам - особенно на развивающихся рынках. Многолетний опыт нашей команды играет решающую роль в привлечении и установлении партнёрских отношений со столь авторитетными коллегами, как Blend".

О компании Bachmann & Welser Capital

Bachmann & Welser Capital Ltd - британская компания, специализирующаяся на резервных аккредитивах и торговом финансировании, основанная опытными лондонскими финансистами и инвестиционными банкирами. Благодаря наличию международных партнёров, компания имеет возможность предоставлять уникальные финансовые решения своим клиентам в различных уголках земного шара.

Для получения дополнительной информации: Посетите веб-сайт http://www.bachmannwelser.com или обращайтесь по номеру +44(0) 131-357-0361.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Сара Аткинс (Sarah Atkins)

менеджер по связям со СМИ

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Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/634115/Blend_Financial_Services_Logo.jpg

Source:

Bachmann & Welser Capital Ltd