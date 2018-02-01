Новую версию программы «СМС Рассылка 2018» предлагает клиентам компания «ВендоСофт»

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«СМС Рассылка 2018» — новая версия популярной программы для рассылки мобильных сообщений от российской компании «ВендоСофт». Ее активно используют клиенты компании, среди которых магазины, автосалоны, турфирмы, студии красоты, развлекательные и фитнес-клубы, рестораны и кафе, СМИ, торговые центры и многие другие. Рассылка значительно расширяет возможности бизнеса и усиливает лояльность потребителей продуктов и услуг.

Программа удобна, прежде всего, тем, что маркетологи ООО «ВендоСофт» в ежедневном режиме добавляют различные информационные поводы для СМС-рассылки, связанные с текущими праздниками и событиями. Это позволяет компаниям не просто напомнить покупателям или пользователям услуг о себе, используя нестандартные рекламные ходы, но и поздравить персонально каждого с наступающим праздником или днем рождения, сообщить им о поступлении нового товара или запуске новой услуги, специальных акциях и предложениях, с помощью регулярной рассылки получить дополнительные продажи.

«СМС Рассылка 2018» (https://www.smsdelivery.ru/) проста в использовании – чтобы запустить рассылку сообщений, требуется всего три шага: внести телефонные номера клиентов в базу, добавить нужный текст и отправить сообщения выбранным адресатам. Программа доступна любому пользователю – необходим лишь компьютер с доступом в интернет. Разработчики снабдили программу богатым функционалом: это планирование рассылки, персонализация сообщений, фильтр и импорт контактов, автоматизация и чистка номеров.

В новой версии «СМС Рассылка 2018» появилась возможность вставлять в СМС-сообщения смайлики. Предварительно смайлики были самым внимательным образом протестированы на разных мобильных устройствах, поэтому теперь они одинаково качественно отображаются и на смартфонах, и на обычных кнопочных телефонах. Также была улучшена возможность планирования рассылки и исправлены ошибки.

Одно из наиболее ценных преимуществ программы «СМС Рассылка 2018» – обеспечение безопасности базы данных клиентов благодаря надёжному алгоритму шифрования. Если веб-сервисы для СМС-рассылки в обязательном порядке должны загружать данные о клиентах, то продукт компании «ВендоСофт» позволяет сохранить данную информацию на компьютере пользователя, тем самым гарантируя ее защиту.

«ВендоСофт» предлагает свои услуги в сегменте программного обеспечения для работы с СМС на протяжении 12 лет.