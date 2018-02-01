ГК «СЕРКОНС»: приглашает увидеть испытательный центр на сайте с помощью 3D-тура

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ГК «СЕРКОНС» открыла сайт собственного испытательного центра «ПромМаш Тест». Теперь действующие и потенциальные клиенты компании, а также все желающие узнать про сертификационные испытания продукции могут получить полную информацию об этом на портале.

На сайте представлены самые актуальные и полные данные о деятельности испытательного центра «ПромМаш Тест»: квалификация экспертов и инженеров и их опыт работы, технические характеристики оборудования и видео выполняемых испытаний.

Клиенты Центра «ПромМаш Тест» смогут найти здесь информацию об аккредитации, имеющихся в центре лабораториях и успешно выполненных работах, а также заполнить заявление на оказание услуг. Для специалистов и выпускников вузов открыт раздел, где размещена подробная информация о возможности стажировок и открытых вакансиях.

Увидеть испытательный центр своими глазами может любой желающий – на сайте представлен 3D-тур. Кроме того, лаборатория открыта для посещения организованными группами, для этого достаточно заполнить форму обратной связи и записаться на экскурсию.

«Ежедневно инженеры-испытатели нашего центра выполняют колоссальную работу по подтверждению качества продукции: проводят сертификационные испытания продукции, делают замеры, проверяют уровни физического воздействия и составы конструкций. Мы убеждены, что об этой работе должны знать наши клиенты и просто люди, которые интересуются способами подтверждения качества продукции. «ПромМаш Тест» располагает огромным парком испытательного оборудования и измерительных приборов, многие стенды уникальны для России. Например, наш термоманекен – единственный на территории ЕАЭС. Я думаю, что информация, представленная на сайте, будет полезна и производителям продукции, и специалистам по сертификации, и студентам профильных вузов», – комментирует директор ИЦ «ПромМаш Тест» Артем Сухарев.