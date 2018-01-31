Новый ВРИО президента Международной Ассоциации любительского бокса заявляет о намерении повысить прозрачность и финансовую стабильность в Федерации бокса

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ДУБАЙ, ОАЭ, January 27, 2018/PRNewswire/ -- Новый ВРИО президента Международной Ассоциации любительского бокса (МАЛБ) Гафур Рахимов (Gafur Rakhimov) заявил сегодня о своем намерении повысить прозрачность и организацию управления в МАЛБ, чтобы вернуть доверие к организации и показать преданность олимпийским ценностям.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/634176/AIBA_Interim_President_Gafur_Rakhimov.jpg )

На внеочередном Конгрессе Ассоциации в Дубае, последовавшем за его назначением, Рахимов сказал: "Мы должны тесно сотрудничать с национальными федерациями и с Международным Олимпийским Комитетом, чтобы восстановить доверие к финансовому менеджменту МАЛБ и ее целостности. Это означает повышение прозрачности и корпоративного управления в МАЛБ".

В Федерации бокса царила бесхозяйственность и недостаток прозрачности, что привело к отставке президента МАЛБ Чинг-Куо Ву (CK Wu) в ноябре 2017 года.

На внеочередном конгрессе МАЛБ в субботу Рахимов, который дольше всех занимает пост вице-президента Ассоциации, был назначен новым ВРИО президента, приняв руководство от Франко Фальцинелли (Franco Falcinelli).

Рахимов сказал, что хотел бы продолжать совместно с Фальцинелли начатую им работу по реформированию и реструктуризации Ассоциации. Рахимов также сообщил, что он "глубоко уверен в способностях Франко Фальцинелли", который был назначен исполнительным вице-президентом и который также будет отвечать за разработку нового Плана Развития Ассоциации на период с 2018 года.

Фальцинелли, добившийся устойчивого положения Ассоциации в течение последних четырех месяцев, приветствовал назначение Рахимова, назвав его великим послом спорта. "Я уверен, что он именно такой руководитель, который сможет вернуть былую репутацию и величие МАЛБ", - поделился Фальцинелли.

При этом Рахимов сообщил, что он рад объявить о продвижении в решении вопросов по финансовым обязательствам и что в ближайшее время предоставит дополнительную информацию.

"Сейчас всем нам необходимо действовать сообща, - обратился Рахимов к 250 делегатам Конгресса. - Мы несем ответственность перед миллионами любителей бокса по всему миру, которых воодушевляет бокс мирового класса. Мы им обещаем, что бокс снова станет великим".

Рахимов назначил Тома Виргетса (Tom Virgets), действующего председателя дисциплинарной комиссии МАЛБ, новым исполнительным директором МАЛБ.

В однодневной встрече приняли участие 109 Национальных Федераций, включая США, Россию, Францию, Китай, Бразилию, Южную Африку и Кубу.

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https://mma.prnewswire.com/media/634176/AIBA_Interim_President_Gafur_Rakhimov.jpg

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