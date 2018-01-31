Отзывы о «Перформии»

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Сегодня в России все более популярными становятся курсы, семинары и обучающие программы, в ходе которых бизнесмены получают знания о том, как правильно управлять компанией, оптимизировать расходы, искать новые ниши и работать с сотрудниками. Последняя тема – одна из самых важных для бизнеса, ведь любая компания – это прежде всего люди. Одним из лидеров в области обучения представителей бизнеса работе с персоналом является компания «Перформия», которую возглавляет известный российский специалист по работе в области HR Владимир Сидоренко.

Целью работы Владимира Сидоренко и его компании является возрождение здоровой экономики, обучение и помощь каждой компании в найме тех сотрудников, которые принесут пользу, что неизбежно приведет к расширению и созданию новых рабочих мест. Для реализации этих задач компания предлагает своим клиентам линейку тренингов и семинаров, после прохождения которых владельцы бизнеса или руководители HR-подразделений осваивают технологию найма, отбора и оценки сотрудников, которая позволяет эффективно осуществлять работу с персоналом даже не имея психологического образования и большого опыта управленческой деятельности.

На словах все это звучит красиво, но насколько эта технология эффективна в действительности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос обратимся к отзывам о Перформии, которые размещают ее клиенты.

Например, руководитель отдела по работе с персоналом новосибирской компании «РДМ Импорт» пишет, что технология компании помогла ей собрать команду профессионалов, которая показывает отличные результаты и даже перевыполняет план по продажам.

Заместитель директора оренбургской компании «Паритет Инфо» пишет, что благодаря технологии «Перформии» он сменил руководителя отдела продаж, что привело к росту продаж даже у тех сотрудников, которые до этого шага считались безнадежными.

Генеральный директор уфимской компании «Форвард» благодарит «Перформию» за полученные на семинарах знания и пишет о том, что в его компании после внедрения технологии коэффициент текучести кадров снизился более чем в два раза.

Почитать отзывы о Перформии, ее технологии, а также о семинарах и тренингах, в том числе и о семинарах самого Владимира Сидоренко, можно и самостоятельно, благо их несложно найти на специализированных ресурсах, а также на официальном сайте компании в интернете.