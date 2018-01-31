RTB House определил 3 основных тренда в маркетинге для e-commerce на 2018 год

Фото из открытых источников

Проникновение цифровых технологий в офлайн-ритейл, омниканальность, технологии с использованием Искусственного Интеллекта и применение виртуальной реальности для развития онлайн-торговли – основные тренды 2018 года в цифровом маркетинге для онлайн-торговли по мнению аналитиков RTB House.

В 2018 году во всем мире онлайн-торговля продолжит свой уверенный рост. По прогнозам Gfk Russia, индекс потребительских настроений в России в 2018 году достигнет значения в 75 пунктов, что на 20 пунктов выше, чем в 2017 году.

В этом году бренды буду уделять особенное внимание изучению пользовательского поведения, в котором за последний год произошли значимые изменения. Возросла доля пользователей, в том числе и в России, пользующихся только мобильным интернетом. Исследование аудитории российского интернета от Gfk Russia сообщает, что их число составляет 16 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше (13,2% от аудитории Рунета).

Всего же в России заходят в Интернет в том числе и с мобильных устройств, 67 миллионов пользователей (56% аудитории), что на 20% больше, чем в 2016 году. Цифровые технологии пришли в офлайн-магазин По данным опроса Retail Dive Consumer Survey , покупатели традиционных магазинов по-прежнему составляют большинство потребительской аудитории: 62% респондентов показали, что они предпочитают офлайн-шоппинг электронным магазинам.

Традиционный шоппинг тоже претерпел изменения: розничные магазины все чаще используют цифровой маркетинг, предлагая своим клиентам связанные между собой услуги и персонализацию. Владельцам офлайн-магазинов мы рекомендуем внедрять цифровые технологии в свою инфраструктуру, добавлять новые функции, изменять форматы магазина, делая их удобными для клиента.

Для успешного конкурирования с брендами электронной коммерции, розничные магазины должны будут стремиться к объединению своих офлайн-пространств с собственной цифровой инфраструктурой. Почти половина всех покупателей оценит доступность товаров из результатов своего онлайн-поиска в офлайн-магазине, чтобы сделать его посещение более эффективным и точным. Но релевантные предложения наиболее перспективным клиентам предоставляют только ретаргетинговые кампании.

Представители российских рекламодателей, участвовавших в опросе IAB Russia, также считают, что самой эффективной рекламной технологией является ретаргетинг (78% респондентов). Она же является и наиболее используемой — уже сейчас ее используют 58% опрошенных компаний и 17% планируют использовать в этом году. Время переходить на омниканальность Согласно данным от Google, 85% онлайн-покупателей начинают покупку на одном устройстве и заканчивают на другом.

Мы используем смартфоны, планшеты и десктопы, а в ближайшем будущем, возможно, к ним добавятся экраны наших телевизоров и гарнитуры VR. В России доля тех, кто оценивает роль мобильной рекламы в диапазоне от «один из элементов digital-стратегии» до «безусловный приоритет digital-стратегии», составила 78%, сообщает Data Insight. Количество компаний, которые оценивают роль мобильной рекламы в маркетинговой стратегии своего бренда как приоритетную или одну из главных, увеличилась за два года более чем в 2,5 раза и сейчас составляет 27%.

Просмотр информации является частью процесса покупки, и это может произойти на любом цифровом носителе. Поскольку бренды находятся в связи с клиентом в среднем по девяти каналам , многоканальный подход более важен, чем когда-либо прежде. Отслеживание эффективности рекламы на каждом из каналов с точки зрения конверсий, кликов или других показателей поможет решить, как распределить бюджет на будущие активности. AI, VR, AR, сокращенно - Oh My! Juniper Research прогнозирует, что в 2021 году на «цифровых ассистентов» будет потрачено более 12 миллиардов долларов рекламных бюджетов во всем мире.

Это не удивительно, учитывая, что почти 40% представителей поколения миллениалов ежедневно используют Siri, Amazon Alexa или Google Assistant. Роль Искусственного Интеллекта уже появилась во всех отраслях, но на самом деле еще многое предстоит улучшить в этой области. Маркетинговые решения, основанные на Big Data, на применении метода глубокого обучения (наиболее перспективная ветвь ИИ), теперь могут точнее предопределить потенциал корзины пользователя.

В мире цифрового маркетинга мы наблюдаем быстрые изменения и появление новых технологий, выходящих за пределы цифрового экрана. Поскольку индустрия электронной коммерции все более тесно переплетается с офлайн-торговлей, мы ожидаем увидеть в самое ближайшее время преобладание кросс-платформенной связи с использованием самых передовых цифровых технологий.