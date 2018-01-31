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Джаред Тёрнер назначен на пост президента и главного управляющего директора Young Living

Вторник, 30 Января 2018 15:55
Джаред Тёрнер назначен на пост президента и главного управляющего директора Young Living Фото из открытых источников

ЛЕГИЯ (LEHI), Юта, 26 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Young Living Essential Oils, мировой лидер в производстве эфирных масел, назначила Джареда Тёрнера (Jared S. Turner) на должность президента и главного управляющего директора. На протяжении последних пяти лет г-н Тёрнер являлся истинным «локомотивом» превращения Young Living в многомиллиардный бизнес и увеличения прибылей компании более чем на 800 процентов. Он продолжит работать в тесном сотрудничестве с основателем и главой правления компании Гэри Янгом (D. Gary Young) и главным исполнительным директором Мэри Янг (Mary Young) над реализацией их концепции предоставления чистых эфирных масел Young Living потребителям по всему миру.

 

Занимая пост главного управляющего директора, на протяжении двух последних лет Джаред Тёрнер играл важнейшую роль в обеспечении Young Living статуса многомиллиардного международного предприятия с базой из четырёх миллионов клиентов, штатом из 3 000 сотрудников и 16 корпоративными и партнёрскими фермами по всему земному шару. Его неизменная преданность стремлению Young Living дарить высококачественные, чистые эфирные масла людям по всему миру послужила стимулом для расширения международного присутствия компании и развития её инфраструктуры.

 

«Я требую от наших сотрудников безупречности, поскольку наши клиенты заслуживают лучшего, и Джаред является признанным лидером, прошедшим рядом со мной весь путь от низов до верхов отрасли эфирных масел, - отметил Гэри Янг. - Он неоднократно подтверждал свою репутацию успешного и авторитетного руководителя и приносит с собой на новую должность высокую компетенцию в вопросах поощрения людей и создания профессиональных, вдохновлённых команд. Тёрнер разделяет мою любовь к людям, естественному здоровью, приключениям и природе. Джаред доказал свою незаменимость и продолжит работать над реализацией моих идей».

 

«Целеустремлённый настрой Джареда прекрасно подходит для продвижения нашей компании вперёд, - прокомментировала назначение Мэри Янг. -  Под его руководством Young Living имеет все шансы успешно следовать по пути, задуманном Гэри 24 года назад, когда мы основали нашу компанию».

 

«Это потрясающая честь и я отношусь к новому назначению очень серьёзно, - заявил, в свою очередь, г-н Тёрнер. - Гэри и Мэри вывели Young Living на путь развития, где люди имеют первоочередное значение, качество эфирных масел является основным требованием и создание тесных связей с природой служит истинным императивом. Под моим руководством Young Living будет неуклонно следовать по этому пути, и мы продолжим делиться даром чистейших эфирных масел с миллионами людей по всему земному шару».

 

Тёрнер присоединился к команде Young Living в 2012 году в качестве первого помощника генерального юрисконсульта по международным вопросам, обладающего обширным опытом в сфере международного бизнеса и законодательства. До назначения на пост главного управляющего директора Джаред занимал должность главного директора по продажам и маркетингу Young Living, где он отвечал за стратегическое планирование и реализацию глобальной концепции развития компании, контроль за деятельностью предприятия на 20 рынках мира и управление штатом из более чем 1 000 специалистов по продажам и маркетингу.

 

Прежде, чем войти в состав команды руководства Young Living, Тёрнер был юрисконсультом по вопросам международного бизнеса в компании Kirton McConkie - крупнейшей юридической фирме Юты. В этой роли он консультировал многонациональные компании и некоммерческие организации в сфере расширения их деятельности на международной арене. Кроме юридического консалтинга, Джаред также является прирождённым предпринимателем, успешно создавшим и управлявшим рядом собственных предприятий. На его счету - двадцать лет опыта в сетевом маркетинге, что, в сочетании с его любовью ко всему живому - растениям, животным и людям, - делает его идеальным руководителем для Young Living.

 

Тёрнер имеет степень магистра по международным отношениям, полученную в Университете Сиракьюс, диплом юриста Колледжа права при том же университете, а также степени бакалавра по испанскому языку и политологии от Университета штата Юта.

 

О компании Young Living Essential Oils

 Young Living Essential Oils, LC является мировым лидером в производстве эфирных масел. Компания строго придерживается технологического процесса Seed to Seal®, позволяющего выпускать чистые эфирные масла для индивидуальных потребностей каждого человека, семейства или стиля жизни. Этот процесс гарантирует натуральность всех продуктов и полное отсутствие в них каких-либо химических компонентов. Стремление компании создавать продукты высочайшей степени частоты уходит корнями в более чем 20-летнюю историю её деятельности на благо планеты и человечества. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com.

 

Контактная информация для представителей СМИ

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Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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