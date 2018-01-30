С Gasparri Arredamenti в РФ прибывает настоящая итальянская мебель под заказ

Gasparri Arredamenti (Гаспарри Арредаменти) запускает сайт на русском языке для российского рынка, и русскоговорящих стран. Малое семейное предприятие производит подлинную итальянскую мебель под заказ класса люкс и направляет, и устанавливает ее на дому по всему миру.
Сегодня будет запущен сайт на русском языке Gasparri Arredamenti (Гаспарри Арредаменти), небольшого итальянского предприятия, которое разрабатывает и производит роскошную мебель, класса люкс под заказ, которая создается на семейном предприятии в Фальконара Мариттима, в Провинции Анкона, между морем и горами, в богатом Регионе Марке в центральной Италии. Здесь в 90-е годы родилось первое деревообрабатывающее семейное предприятие, основанное Господином Морено Гаспарри (Moreno Gasparri). Который поручил своим сыновьям управление компанией, где сегодня Паоло Гаспарри (Paolo Gasparri) - является Генеральным директором компании и менеджером по продажам, в то время как брат Лука (Luca Gasparri) – прежде всего, контролирует производство и сохраняет кустарное производство, но используя при этом новые технологии. Но еще сегодня, весь процесс осуществляется под руководством отца-основателя Господина Морено Гаспарри.
Как объясняет Паоло Гаспарри (Paolo Gasparri), Генеральный директор компании: «Мы очень гордимся новым сайтом на русском языке, поскольку это позволит нам представить наш бренд и наше производство высокого качества в Российской Федерации и во всех русскоговорящих странах. Между Италией, Россией и другими русскоговорящими странами, всегда существовала большая гармония, достаточно лишь вспомнить многочисленных архитекторов, которые внесли свой вклад в строительство многих городов и в их красоту вместе с правителями того времени, как и торговые и культурные события, которые мы помним еще сегодня, и дружбу между народами».
Паоло Гаспарри продолжает: «То, что мы предлагаем - это настоящая «Made in Italy», потому что любая наша мебель производится на месте, в нашей компании, а затем доставляется и монтируется по всему миру. Наш метод – это как пошив: проект реализуется с нуля, начиная от предложения заказчика и, благодаря ряду встреч, переговоров и предложений, мы доходим до проектирования и производства, благодаря моему постоянному присутствию, присутствию моего брата и моего отца, вместе с командой итальянских архитекторов, и нескольких опытных плотников. Мы являемся семейным предприятием, и мы всегда поддерживаем непосредственную связь с клиентом. Наши заказчики, в какой точке мира они бы не находились, всегда могут пообщаться с владельцами компании, с целью установления непосредственных и доверительных отношений.
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