RoboMarkets стал Официальным спонсором Андрея Кулебина

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29.01.2018. Европейский финансовый брокер RoboMarkets стал Официальным спонсором бойца муай-тай и мирового чемпиона по кикбоксингу Андрея Кулебина.

В начале 2018 года RoboMarkets подписал спонсорское соглашение с одним из ведущих профессиональных спортсменов из мира единоборств Андреем Кулебиным. В рамках соглашения спортсмен будет принимать участие в маркетинговых и рекламных мероприятиях брокера, а также участвовать в продвижении бренда RoboMarkets на международной арене.

Антон Иванов, менеджер по маркетингу RoboMarkets, комментирует: "Мы очень рады подписать спонсорский контракт с Андреем. Он отличный боец, профессионал, многократный чемпион мира и Европы, а главное - замечательный человек. Он полностью разделяет наши ценности как на ринге, так и за его пределами. У Андрея амбициозные планы на будущее и впереди его ожидает ещё множество побед. Мы, в свою очередь, будем поддерживать его на пути к достижению очередных спортивных высот и будем рады его новым успехам".

Андрей Кулебин - 25-кратный чемпион мира по тайскому боксу, 4-кратный чемпион Европы, победитель Всемирных игр боевых искусств. Также Кулебин стал первым белорусским тайбоксёром, получившим звание Заслуженного мастера спорта. На данный момент Андрей - действующий чемпион мира по рейтингам WMC и WKN.