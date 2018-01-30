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Более 5000 профессиональных фотографов, иллюстраторов и студий стали владельцами токенов готовящегося IPStock Token Sale

Понедельник, 29 Января 2018 12:56
Более 5000 профессиональных фотографов, иллюстраторов и студий стали владельцами токенов готовящегося IPStock Token Sale Фото из открытых источников

Каждый активный пользователь ipstock.com станет владельцем IPS-токенов.

 

IPStock.com - облачный сервис для создателей цифрового контента - иллюстраторов, фотографов и студий, который позволяет управлять портфелем собственных работ и загружать их на стоки (фотобанки). IPStock также создает уникальную блокчейн-экосистему по учету и управлению правами на цифровой визуальный контент.

 

Часть IPS-токенов (IPS) уже принадлежит пользователям облачного сервиса. Владельцы смогут использовать токены на блокчейн-платформе IPStock для получения услуг и сервисов, связанных с покупкой и продажей лицензий на использование цифрового контента. При этом ключевые функции сервиса ipstock.com будут оставаться бесплатными для авторов всегда.

 

После завершения Token Sale токены IPS будут торговаться на биржах криптовалют и использоваться креативным сообществом и миллионами пользователей по всему миру из индустрий рекламы, дизайна, e-commerce, маркетинга и СМИ. IPS станут надежным инструментом для осуществления защищенных, прозрачных и быстрых сделок с эксклюзивными и не эксклюзивными копирайтами без комиссий посредников и с регистрацией истории лицензирования в блокчейне.

 

“Для нас важно, чтобы токены IPS с самого начала приобретались прежде всего профессиональным сообществом, создающим и использующим цифровой медиа-контент, а не только спекулянтами, наблюдающими взрывной рост объема цифрового контента и числа сделок с ним”, - отметил сооснователь IPStock Юрий Емелин.

 

Количество полученных токенов каждый пользователь сможет узнать в личном кабинете на сайте ipstock.com.

 

Пилотный запуск разрабатываемой платформы состоится летом 2018 года. И это только начало!

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости фотограф

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