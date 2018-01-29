ФК "Арсенал" заключил революционное соглашение о криптовалютном партнёрстве с CashBet Coin

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ОКЛЭНД (OAKLAND), Калифорния, January 24, 2018/PRNewswire/ -- Компания CashBet сообщила о заключении поистине знакового партнёрского соглашением с футбольным клубом Премьер-лиги "Арсенал". Подписание документа состоялось в преддверии ICO (первичного предложения монет) новой криптовалюты компании - CashBet Coin, созданной специально для интернет-гейминга.

Уникальное соглашение, по условиям которого CashBet Coin станет эксклюзивным и официальным блокчейн-партнёром клуба, делает "Арсенал" первой крупной командой в мировом футболе, заключившей официальную сделку с эмитентом криптовалюты.

Соглашение гарантирует бренду CashBet Coin размещение рекламы на рекламных каналах стадиона "Эмирейтс" в ходе домашних игр "Арсенала" в рамках Премьер-лиги.

Винай Венкатешам (Vinai Venkatesham), главный коммерческий директор "Арсенала", отметил: "Мы рады приветствовать Cashbet Coin в качестве нашего партнёра. С нетерпением ждём начала сотрудничества с Cashbet Coin после запуска их новой криптовалюты".

Д-р Майк Ривз (Mike Reaves), главный исполнительный директор и основатель CashBet, в свою очередь, прокомментировал: "Наше ICO монет CashBet Coin ориентировано на международный, многомиллиардный рынок провайдеров контента, операторов и игроков интернет-гейминга.

"Мы рады пройти этот путь в партнёрстве с одним из гигантов мирового футбола – клубом "Арсенал". Это сотрудничество позволит нам развивать наш бренд и эффективно привлечь этот сегмент аудитории.

"CashBet Coin, созданная специально для онлайн-гейминга, оптимизирует интернет-процессы для игроков казино, социальных сетей, киберспорта и спортивных тотализаторов посредством повышения уровня доверия и прозрачности, ускорения выплат, сокращения комиссионных платежей и индивидуальной защиты игроков".

Предпродажа ICO стартует 24 января 2018 года в 17:00 (GMT) и завершится 20 февраля в 17:00 (GMT), после чего начнутся публичные торги, которые продлятся с 17:00 (GMT) 20 марта до 17:00 (GMT) 27 апреля.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

О компании CashBet

Основанная в 2012 году компания CashBet со штаб-квартирой в Калифорнии является ведущим поставщиком мобильных платформ интернет-гейминга с поддержкой криптовалют. Собственная криптовалюта компании, CashBet Coin, обеспечивает игрокам улучшенный опыт взаимодействия с игровой средой посредством оптимизации уровня доверия, скорости и затрат. Руководители CashBet являются настоящими "ветеранами" отрасли упорядоченных онлайн-казино, обладающими многолетним опытом успешной деятельности в данной сфере. CashBet имеет лицензию Комиссии по контролю над азартными играми Alderney и Британской комиссии по контролю над азартными играми. Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт ICO http://coin.cashbet.com, а также веб-сайт компании http://www.cashbet.com . Чтобы присоединиться к обсуждению ICO в Telegram, перейдите по ссылке https://t.me/cashbetcoin .

О футбольном клубе "Арсенал"

"Арсенал" является одним из ведущих клубов мирового футбола с обширной историей успеха, прогрессивного мышления и финансовой стабильности.

Клуб был основан в 1886 году в Вулидже (южный Лондон), а в 1913 году перебрался в Хайбери (северный Лондон). В 2006 году команда переехала на стадион "Эмирейтс".

"Арсенал" располагает впечатляющим почётным списком: клуб является 13-кратным чемпионом Английской лиги, рекордным 13-кратным обладателем Кубка Англии по футболу, двукратным обладателем Кубка Футбольной лиги и однократным обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА (1994) и Кубка ярмарок (1970).

Кроме того, "Арсенал Ледис" является самым успешным клубом в истории английского женского футбола. В этом годы команда будет играть свой 30-й сезон. Клуб может похвалиться 45 000 владельцами сезонных абонементов, 1,8 млн. цифровых членов по всему миру и одной из крупнейших онлайновых баз футбольных поклонников, достигающей 85 млн. участников по всем каналам.

Фонд "Арсенал" использует возможности футбола и собственное имя для вдохновения и поддержки молодых людей в северном Лондоне и по всему земному шару. Фонд ежегодно привлекает средства для помощи ряду ключевых партнёров, включая Save The Children, Islington Giving, Willow и Gunners' Fund. На региональном уровне "Арсенал" на протяжении вот уже более 30 лет реализует разнообразные социальные программы.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.arsenal.com

Source:

CashBet Coin

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