The Orthodox Times: религиозные здания в Казахстане получат рейтинг 16+

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БИВЕРТОН, Орегон, January 22, 2018/PRNewswire/ -- Издание The Orthodox Times опубликовало статью Елены Ракочевич (Jelena Rakocevic), посвященную текущей ситуации в религиозной сфере Республики Казахстан. По мнению автора, недавние законодательные инициативы правительства в этой области вызывают серьезные опасения, и новый законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательство о религиозной деятельности и ассоциациях, в случае принятия еще более усугубит ситуацию.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/631106/Kazakhstan_Astana_Architecture.jpg ) )

Чтобы ознакомиться с полным текстом статьи, опубликованной 18 января, нажмите сюда: https://orthotimes.org/2018/01/18/religious-buildings-in-kazakhstan-to-be-labeled-16/#prettyPhoto

Предлагаемые изменения направлены на борьбу с распространением религиозного экстремизма в стране, однако для достижения этой цели власти хотят резко ужесточить всю религиозную деятельность в Казахстане, в том числе деятельность традиционных конфессий, таких как христианство и иудаизм.

Законопроект запрещает детям младше 16 лет посещать мечети, церкви и синагоги без сопровождения как минимум одного из родителей и без согласия второго родителя. В результате, он де факто накладывает запрет на любые мероприятия, будь то экскурсии или летние лагеря, организуемые религиозными обществами, а также дает родителям возможность ограничивать права своих детей младше 16 лет на свободу вероисповедания. Ответственность за реализацию запрета на посещение церквей подростками ложится на духовенство, которое будет наказываться по закону в случае обнаружения "нелегала" младше 16 лет на территории храма, что заставит священников фактически изгонять молодое поколение из церкви, а не привлекать его, как они привыкли.

Елена Ракочевич указывает на эти и другие тревожные последствия предложенного законопроекта, включая непреднамеренное подталкивание молодежи в сторону экстремистских идеологий, более привлекательных по сравнению с их мирными конкурентами, напрасно ограничиваемыми и формализуемыми.

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/631106/Kazakhstan_Astana_Architecture.jpg

Source:

The Orthodox Times

Jelena Rakocevic (Елена Ракочевич), The Orthodox Times, USA, Beaverton, OR, 9450 SW Gemini DR. №63259, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , телефон: +1-8772738550