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Отзывы сотрудников компаний о ДМС

Воскресенье, 28 Января 2018 13:36
Отзывы сотрудников компаний о ДМС Фото из открытых источников

Хорошая заработная плата не единственное слагаемое в мотивации сотрудников добросовестно выполнять производственные задачи. Поговорили с представителями нескольких специальностей и выяснили, как полис ДМС для сотрудников в социальном пакете влияет на их отношение к работе, включенность в интересы компании и коэффициент производительности труда.

 

Илона, специалист по рекламе, признается: «Для меня важен фидбэк со стороны руководства, выражающийся в хорошем социальном пакете. Когда я чувствую заботу руководства, я готова работать в условиях жёстких дедлайнов, решать срочные задачи, возникающие под самый конец рабочего дня, задерживаться на работе, не ограничиваясь формальным исполнением обязанностей, прописанных в рабочей инструкции. Считаю, что работа это двухстороннее взаимодействие, и когда обе стороны демонстрируют заинтересованность друг в друге, результат улучшается. Поэтому наличие ДМС для меня мотивирующее условие показывать лучшие результаты».

 

Кира, банковский юрист, рассказывает: «Объём новых проектов заставлял постоянно задерживаться в офисе допоздна, из-за чего в течение года мне не удавалось попасть к врачу. Это настроило на переосмысление ценностей. Я ушла с прежней работы и устроилась в компанию с включенным в соцпакет ДМС и возможностью выбора территориально близкой к офису клиники. Благодаря этому можно посетить врача в обед или успеть на прием вечером, не отпрашиваясь с работы. Я благодарна руководству, поскольку чувствую себя не винтиком в системе, а ощущаю свою значимость для компании. Одновременно это повышает мою ответственность за возложенные на меня задачи, увеличивает заинтересованность в целях компании и побуждает прикладывать максимум стараний. Это выгодно и компании - я хорошо знаю свой фронт работы и веду постоянных клиентов, с которыми сложились хорошие прочные отношения. Работодателю выгодно продолжать сотрудничать с проверенными опытными специалистами, заботясь об их здоровье, а не нанимать новых, начиная обучение с нуля».

 

Артем, менеджер по продажам, комментирует: «Здоровье - актив, важный для сотрудников и работодателей - от него зависит качество жизни и способность эффективно выполнять рабочие функции, не отвлекаясь на продолжительное лечение. По опыту знаю, энергия и хорошее самочувствие – база для удачных переговоров с клиентами, быстрого решения задач и высокого показателя продаж. Полис ДМС дает возможность быть в форме, оперативно получать консультации врачей любой специализации и корректировать проблемы со здоровьем в самом начале, когда лечение проходит легко, не отражается на темпе работы и не требует ухода на больничный. Медстраховка рационально мотивирует ценить свою должность, приносит чувство уверенности и спокойствия – основу для внутренней концентрации на рабочих задачах и интересах фирмы».

 

Илья, дизайнер, делится опытом: «В нашей компании предусмотрено ДМС для сотрудников и льготное страхование членов семьи. Как отец двоих детей могу сказать - это большое подспорье. Посещение платных клиник с разовой оплатой финансово обременительно, а профессионализм районных врачей на низком уровне. Полис ДМС предполагает неограниченное посещение специалистов различного профиля, инструментальную и лабораторную диагностику. Можно пройти аппаратные исследования – МРТ и КТ, получить консультации в НИИ. Поэтому медицинская страховка для меня важный пункт рабочих отношений и серьезный фактор в желании работать в долгосрочной перспективе в данной компании. В свою очередь, я оперативно реагирую на производственные требования и для закрытия проекта с ключевым клиентом могу выйти на работу в выходной, т.к. считаю, что при заботе руководства о персонале в ответ необходимо действовать в соответствии с нуждами компании».

 

ДМС для юридических лиц задействует одновременно финансовые и психологические аспекты трудовых взаимоотношений. Это значимый критерий в формировании положительного образа компании и свидетельство заинтересованности в сотрудниках, увеличивающее степень приверженности персонала корпоративным задачам и ценностям.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Новости компаний  

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