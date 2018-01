Supermicro открывает первый в Кремниевой долине 3-мегаваттный автоматизированный комплекс стоечной интеграции с экологически безопасными источниками энергии

Фото из открытых источников

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 25 января 2018 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc.(код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила о значительном расширении своих возможностей по стоечной интеграции, благодаря открытию первого в Кремниевой долине 60-стоечного комплекса, функционирующего на экологически безопасных топливных элементах и оснащенного автоматизированными транспортными средствами (AGV). Этот комплекс ускоряет и упрощает обработку, доставку и внедрение центров данных со значительными инвестициями.

Являясь одним из крупнейших в мире экологически безопасных автоматизированных центров стоечной интеграции, новый производственный комплекс, расположенных в штаб-квартире Supermicro в Кремниевой долине, на сегодняшний день уже полностью введён в строй и способен повышать производительность Supermicro на 600 стоек в месяц. Современный 3-мегаваттный интеграционный комплекс, идеально подходящий для крупномасштабных центров данных, позволяет компании одновременно тестировать 60 стоек. При этом все процессы серверной и стоечной интеграции осуществляются под одной крышей.

Энергетическая система на базе экологически чистых топливных элементов минимизирует загрязняющие выбросы, что приводит к повышению операционной эффективности и обеспечивает более чистую и безопасную рабочую среду. Этот сверхсовременный комплекс генерирует необходимое электричество на месте, что заметно уменьшает его «углеродный отпечаток» и сокращает расчётные затраты на энергоресурсы на 8 млн. долл. США в 10-летнем периоде. 3-мегаваттный сервер Bloom Energy поддерживает энергетическую нагрузку комплекса и способен обеспечивать выполнение критически важных операций при перебоях в электросети, что сводит к минимуму негативный эффект от сбоев питания в коммунальных сетях. По сравнению с традиционными источниками энергии топливные элементы обеспечивают преимущества повышенной экологической устойчивости во многих аспектах: с точки зрения эффективности, сокращения выбросов парниковых газов, избегания выбросов загрязняющих воздух веществ и сокращения объёмов использования воды.

«По мере непрерывного расширения нашей деятельности в сегменте центров данных мы наращиваем объёмы инвестиций в это направление, дабы гарантировать Supermicro способность и производственный потенциал, необходимые для полноценного обслуживания корпоративных и облачных клиентов на нашей базе в Кремниевой долине, где расположены свыше 2 млн. кв. футов производственных мощностей, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - В прошлом году наша компания поставила 1,2 млн. единиц оборудования заказчикам по всему миру, а это новый, сверхсовременный и экологически безопасный комплекс повышает нашу производительность на 600 стоек в месяц. Применяемые в комплексе инновационные технологии автоматизации и робототехники позволяют значительно ускорить процесс стоечной интеграции. Наши клиенты в сегменте центров данных получили доступ к широчайшему ассортименту передовых и инновационных серверов, хранилищ данных и сетевых продуктов, способных удовлетворить потребности самых крупномасштабных проектов, и Supermicro может гарантировать им самое эффективное обслуживание».

Ключевым компонентом автоматизации нового комплекса стоечной интеграции является внедрение элементов робототехники. Использование AGV для перемещения стоек со сборочной линии в камеру тестирования способствует повышению эффективности процесса, экономит средства и сокращает потенциальные факторы опасности. Ещё одной жизненно важной особенностью нового центра является автоматизация кластерных тестов L11. Для получения дополнительной информации о стойках Supermicro посетите веб-сайт http://www.supermicro.com/products/rack/index.cfm.

Supermicro Rack Scale Design (RSD) - ещё одна технология, пользующаяся популярностью у многих клиентов с центрами данным. Технология на базе Intel® Rack Scale Design (RSD) обеспечивает управление стойками с дезагрегированными серверами, хранилищами данных и сетевым оборудованием посредством современных API, отвечающих всем отраслевым стандартам и остающихся неизменными вне зависимости от вендора или модели сервера. Новейшая версия технологии, Supermicro RSD 2.1, поддерживает высокопроизводительное и дезагрегированное хранение данных в формате NVMe, что значительно повышает эффективность центров обработки данных, оптимизирует коэффициент использования аппаратных ресурсов и сокращает расходы.

Традиционный способ увеличения ресурсов центров данных зачастую предполагает установку дополнительных серверных узлов с фиксированным соотношением вычислительных, сетевых и хранилищных возможностей. Учитывая различия в сроках эксплуатации этих ресурсов, массовая модернизация всего набора серверных узлов часто приводит к преждевременному списанию ценных инвестиционных активов и их недоиспользованию. Именно поэтому ресурсоэффективное, дезагрегированное решение для хранения данных на базе NVMe от Supermicro столь важно для клиентов, стремящихся создавать более эффективные и гибкие гипермасштабные центры обработки информации. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с видеороликом о ресурсоэффективности Supermicro RSD 2.1 : https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Узнать больше о Supermicro RSD можно также по ссылке http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

В аспекте сетевого взаимодействия широкую популярность приобретают новые Ethernet-коммутаторы 25G верхнего уровня (ToR) от Supermicro. Более рентабельные по сравнению с текущими коммутаторами 10G, эти решения способны с лёгкостью понижать скорость передачи данных для сетевого взаимодействия в формате 10G. Кроме того, они предоставляют множество полос для исходящей передачи информации посредством шести портов 100G. Чтобы узнать больше о сетевых решениях Supermicro, перейдите по ссылке ниже: http://www.supermicro.com/products/nfo/networking.cfm.

Следите за новостями Supermicro в Facebook и Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/633284/Super_Micro_Computer_Inc_60_Rack_Burn_in_Facility.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.