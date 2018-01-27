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Саудовская Аравия представляет инновационную государственную платформу эталонных критериев на Всемирном экономическом форуме-2018 в Давосе

Суббота, 27 Января 2018 18:48
Саудовская Аравия представляет инновационную государственную платформу эталонных критериев на Всемирном экономическом форуме-2018 в Давосе Фото из открытых источников

ДАВОС (DAVOS), Швейцария, 23 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Королевство Саудовская Аравия сегодня впервые представила уникальный инструмент обработки данных, предназначенный для оценки траектории результативности функционирования Королевства в сравнении с другими государствами.

 

International Performance Hub (IPH) – это интерактивная платформа, отслеживающая 500 ключевых индикаторов функционирования страны в 12 основных категориях, что позволяет проводить сравнение результатов с показателями более чем 200 других государств мира. На платформе собраны метрические данные от авторитетных международных организаций, включая Всемирный банк и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

 

Разработанный Национальным центром оценки эффективности (Adaa) инструмент International Performance Hub представляет собой поистине знаковое начинание, реализуемое под руководством Саудовской Аравии в целях поощрения стран мира к использованию технологий и данных о результативности для отслеживания собственного прогресса в достижении ключевых целей развития. Основная задача IPH заключается в продвижении единообразия, отчётности и прозрачности как в государственном секторе, так и за его пределами.

 

Наглядно демонстрируя целеустремлённость Королевства Саудовская Аравия в достижении своих целей на 2030 год, платформа IPH также ориентирована на предоставление достоверного взгляда на «изнанку» процесса развития Королевства по главным измеримым индикаторам в социально-экономическом спектре - путём сравнения темпов каждого этапа прогресса с показателями других стран и равноценных групп по всему миру.

 

Комментируя презентацию системы эталонных критериев в Давосе на этой неделе, г-н Хусамеддин Аль-Мадани (Husameddin AlMadani), генеральный директор Национального центра оценки эффективности, отметил: «Саудовская Аравия находится в процессе масштабной многолетней трансформации. Амбициозная программа Vision 2030 затрагивает практически каждый аспект деятельности государства и ориентирована на достижение значительного прогресса во всем социально-экономическом сегменте. На фоне усилий руководства нации по реализации обширного перечня целей в этом трансформационном процессе сравнение эффективности страны с передовыми мировыми примерами имеет критически важное значение».

 

Экономист Жак Аттали (Jacques Attali), президент Positive Planet и Positive Economy Forum, - информационного и образовательного партнёра IPH, - пояснил значение платформы, добавив, что «International Performance Hub представляет собой первый вариант инструмента, крайне необходимого для продвижения прозрачной и позитивной модели управления с использованием общих знаний о влиянии государственной и национальной политики. Презентация этой платформы в Давосе - это очень многообещающие начало, открывающая возможность для придания этой инициативе поистине глобальных масштабов».

 

Сегодняшней презентацией Adaa официально запускает процесс бета-тестирования International Performance Hub (IPH) в швейцарском Давосе. Официальный запуск полноценной версии платформы состоится позже в 2018 году.

 

Для получения дополнительной информации о International Performance Hub (IPH) посетите веб-сайт: https://iph.sa.

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (NATIONAL CENTER FOR PERFORMANCE MEASUREMENT)    

 

Национальный центр оценки эффективности (Adaa) является ведущим независимым государственным учреждением, учреждённым в октябре 2015 года с одобрения Совета министров страны. Организационно Adaa связан с Главой совета - Королём Саудовской Аравии, - а его деятельность ориентирована на оценку результатов деятельности государственных компаний и структур в масштабах всего Королевства.   Специалисты Adaa работают над созданием и внедрение процессов оценки эффективности в госструктурах, предоставляя им необходимую поддержку в виде унифицированных инструментов и моделей, помогающих предприятиям и учреждениям повышать эффективность своей деятельности. В функции Adaa также входит предоставление таким организациям средств эффективного обучения и консультационных услуг по вопросам оценки результативности.

 

Дополнительную информацию см. на веб-сайте adaa.gov.sa | Twitter: @IPH_SaudiArabia | Instagram:  @iph_saudiarabia | Facebook:  https://www.facebook.com/IPH_saudiarabia-109728776500600/   

 

Контактная информация: 

Элисон Пэтч (Alison Patch), +1 949 616 2504, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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