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Всемирно известный экономист Джеффри Сакс выступил перед студентами PHBS с речью о ведущей роли Китая в глобальном устойчивом развитии

Пятница, 26 Января 2018 22:55
Всемирно известный экономист Джеффри Сакс выступил перед студентами PHBS с речью о ведущей роли Китая в глобальном устойчивом развитии Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Глобальное устойчивое развитие требует коллегиального подхода, в котором важную роль играют филантропы и общественные деятели. Такую мысль высказал Джеффри Сакс, директор Сети для выработки решений в области устойчивого развития ООН, в ходе своей презентации под названием «Лидирующая роль Китая в процессе глобального устойчивого развития» в Школе бизнеса HSBC Business School при Пекинском университете в январе 2018 года.

 

В первую очередь, г-н Сакс выразил восхищение грандиозными изменениями, произошедшими в Китае за последние три десятилетия, а затем поднял вопрос мирового перехода к новой экономической парадигме. Он сделал акцент на технологических инновациях как движущего фактора роста ВВП. Начиная с 1980 года, Восточная Азия демонстрирует тенденцию к активному росту в то время, как Запад, наоборот, переживает экономический спад. По словам Джеффри Сакса, в 2013 году Китай обошёл США по доле участия в мировом ВВП. Эти тенденции указывают, что, при условии стабильного развития динамичной экономики, Китай в ближайшие десятилетия займёт место всемирного лидера.

 

Экономист также отметил, что растущее население земного шара и злоупотребление природными ресурсами уже привели к глобальному потеплению, повышению уровня моря, частым ураганам и прочим проблемам, ставящим под угрозу долгосрочное существование человечества. При таком сценарии только международное сотрудничество позволит отдельным нациям преодолеть взаимосвязанные кризисы глобального масштаба. Г-н Сакс познакомил аудиторию с Целями устойчивого развития ООН (SDG) - принятым в 2015 году набором из 17 «глобальных целей» с 169 целевыми показателями, включая устранение бедности, повышение качества образования, экономический рост и т. д. Эти цели распространяются на все страны мира без исключения. Джеффри Сакс призвал все нации предпринять совместные шаги к трансформации энергетического сектора и использованию альтернативных источников энергии в качестве замены каменному углю.

 

В конце своего выступления г-н Сакс обратился к университетам по всему миру с призывом к коллегиальному созданию глобальной сети знаний, отметив, что знания играют важнейшую роль в победе над нищетой.

 

Являясь интернациональной бизнес-школой, PHBS продолжает концентрировать свою деятельность на развитии образования. Учебное заведение, расположенное в Шэньчжэне - первой в Китае особой экономической зоне, - неизменно находится на передовой китайских экономических реформ и управленческих практик, открывая новую главу в подготовке специалистов по экономике и бизнесу в Пекинском университете. 

 

В феврале 2017 года руководство PHBS предприняло смелый шаг, инвестировав создание своего британского филиала в Борс-Хилле (Оксфордшир, Англия). Этот инвестиционный проект является важной вехой не только для Пекинского университета, но и для развития китайского высшего образования и его открытости миру в целом.

 

Для получения более подробной информации обращайтесь:

 

Энни Цзинь (Annie Jin)

+86-755-2603-9918

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/632169/World_renowned_economist_Jeffrey_D__Sachs.jpg

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/632170/PHBS_UK_Campus.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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