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Sanford Health расширяет глобальное присутствие в семи новых странах

Пятница, 26 Января 2018 22:01
Sanford Health расширяет глобальное присутствие в семи новых странах Фото из открытых источников

СУ-ФОЛЛС (SIOUX FALLS), Южная Дакота, 23 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Sanford Health расширяет своё присутствие в международной сфере здравоохранения, предлагая свои сервисы в семи новых странах мира. В этом году Sanford Health выйдет на рынки Новой Зеландии, Ирландии, Вьетнаме, Коста-Рике и Южной Африке, а также нарастит масштабы своей деятельности в Китае и Гане. Столь масштабное расширение следует за прошлогодним приобретением миноритарного пакета акций SAR Klinikum - передовой мюнхенской клиники, специализирующейся на методах лечения стволовыми клетками.

 

Международное медицинское подразделение Sanford Health, -Sanford World Clinic, - отныне будет предоставлять свои сервисы в девяти странах и более чем 30 локациях. Представленная в 2007 году реализуемая при благотворительной поддержке инициатива ориентирована на партнёрства с лидерами в сфере развития устойчивых и рациональных медицинских услуг по всему миру.

 

«Благодаря этим партнёрствам, мы создаём уникальные возможности для совместного обучения, - отметил Келби Краббенхофт (Kelby Krabbenhoft), президент и главный исполнительный директор Sanford Health.-  Мы стремимся к достижению этой цели не из экономических побуждений, а потому, что твёрдо верим: подобное сотрудничество позволит нам продвинуться на пути к реализации нашей миссии лечения и обеспечения здоровья всему человечеству».

 

Каждое партнёрство является уникальным по объёму оказываемых услуг и типу соглашения. Специализация такого сотрудничества может быть самой разнообразной и варьироваться от первичной и педиатрической помощи до научных исследований и функционирования систем здравоохранения.

 

«Мы всегда приходим туда, где можем оказать значимый вклад и создать партнёрства, способные выдержать испытание временем, - заявил д.м.н. Дэн Блю (Dan Blue), исполнительный вице-президент Sanford World Clinic. - В каждой из этих стран у нас есть потрясающие партнёры, разделяющую нашу цель - продвигать высококачественное здравоохранение по всему миру».

 

Новая Зеландия: Sanford World Clinic и Omni Health Limited планируют в феврале открыть больницу общей практики на территории центрального делового района Оклэнда. 

Ирландия: Sanford World Clinic и Hermitage Medical Clinic учредят филиал по клиническим исследованиям для расширения сервисов прецизионной онкологии посредством исследовательского протокола, поддерживаемого Sanford Research в США.

Коста-Рика: Sanford World Clinic предоставляет стратегическую и оперативную поддержку медицинской системе Hospital Metropolitano на этапе её динамического роста по всей стране.

Вьетнам: Sanford World Clinic сотрудничает с Victoria Healthcare в целях оказания поддержки расширенным образовательным программам в сфере клинического управления и медицинского ассистанса для врачей, младшего медицинского и административного персонала Victoria.

Южная Африка: Sanford World Clinic оказывает поддержку текущим клиническим исследованиям и образовательным программам в сфере фетального алкогольного синдрома в Стелленбосском университете, а также в сотрудничестве с рядом региональных партнёров.

Гана: Sanford World Clinics - Ghana продолжает углублять своё партнёрство с правительством Ганы для расширения деятельности своих 23 имеющихся на сегодняшний день клиник.

Китай: Sanford World Clinic предоставит онкологическую поддержку компании Ciming Health Checkup Group. Это сотрудничество будет реализовываться в формате удалённого прямого взаимодействия между врачами.

«Мы очень рады сотрудничеству с Sanford Health и уверены, что оно предоставит китайским пациентам с онкологическими заболеваниями доступ к самым современным методам терапии и повысит не только коэффициент выживания, но и качество жизни пациентов», - прокомментировал д.м.н. Ху Бо (Hu Bo), глава правления Ciming Health Check Group и руководитель филиала медицинского ассистанса Китайской ассоциации врачей.

 

Sanford World Clinic работает над заключением трёх-пяти партнёрств ежегодно.

 

Чтобы узнать больше о Sanford Health, посетите www.sanfordhealth.org

 

Чтобы узнать больше о Omni Health, посетите http://omnihealth.co.nz/

 

Чтобы узнать больше о Hermitage Medical Clinic, посетите https://www.hermitageclinic.ie/

 

Чтобы узнать больше о Hospital Metropolitano, посетите http://www.metropolitanocr.com/

 

Чтобы узнать больше о Victoria Healthcare, посетите http://www.victoriavn.com/

 

Чтобы узнать больше о Факультете медицины и валеологии Стеленбосского университета, посетите www.sun.ac.za

 

Больше информации о Ciming Health Checkup Group - на веб-сайте www.ciming.com

 

Контактная информация: 

Пол Хайнерт (Paul Heinert)

Департамент по взаимодействию со СМИ Sanford Health

605-366-2432 / Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/631697/Sanford_Health_Header_Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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