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Hager + Elsässer получила подряд на модернизацию станции биоочистки сточных вод для российского подразделения Knauf

Пятница, 26 Января 2018 20:08
Hager + Elsässer получила подряд на модернизацию станции биоочистки сточных вод для российского подразделения Knauf Фото из открытых источников

ШТУТГАРТ (STUTTGART), Германия, 23 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Hager + Elsässer (H+E), входящая в состав Aquarion Group и являющаяся ведущим международным поставщиком решений для производственных процессов и обработки сточных вод, вместе со своей российской дочерней компанией OOO «H+E Рус» получила заказ на модернизацию станции биологической очистки сточных вод для предприятия Petroboard AG в России.

 

АО «Кнауф Петроборд» является лидером рынка России и стран СНГ в сфере производства упаковочных материалов и облицовочных панелей, используемых для изготовления гипсокартона. 

 

Модернизация очистных сооружений будет осуществлена в целях оптимизации системы для сброса очищенных стоков в водоем рыбо-хозяйственного назначения. Hager + Elsässer получил этот контракт, благодаря своему многолетнему опыту, наличию стабильной сети в России, высокой репутации своей российской дочерней компании OOO «H+E Рус» и продуманной концепции процесса модернизации систем очистки сточных вод.

 

Дополнительными факторами в пользу подрядчика послужила способность Hager + Elsässer осуществлять модернизацию станции очистки сточных вод одновременно с модернизацией картоноделательной машины на производственном предприятии, а также гарантии соответствия очищенных стоков строгим лимитам для сброса в природные водоёмы.

 

Одним из трёх этапов проекта станет установка двух новых барабанных решёток и двух отстойников FLOCOMAT®.T. FLOCOMAT.T является высокопроизводительным отстойником с контактным шламом, многократно зарекомендовавший себя  как надёжный, стойкий к ударной нагрузке, экономичный и малогабаритный первичный очиститель.  

 

Кроме того, два существующих отстойника будут преобразованы в комбинацию двух процессов биологической очистки сточных вод - BIOFIT®.H с высокой нагрузкой и BIOFIT®.C с низкой. Воздуходувная станция также будет расширена, а в существующие бассейны вторичной аэрации установят модернизированную аэрационную систему AEROFIT®.V.

 

В дальнейшем по течению сточных вод после станции очистки сточных вод будет установлена дезинфекционная камера, через которую стоки будут проходить непосредственно перед сбросом в реку.

 

Особенностью такого комбинированного процесса является четвёртый этап модернизации - так называемая стадия третичной очистки. Эта стадия предполагает многоэтапный подход, включающий использование фиксированного биопленочного реактора, процесса адсорбции и химического осаждения и завершающийся высокопроизводительным отстойником с контактным шламом FLOCOPAC® с тонкослойными модулями. Данная стадия позволяет достигать необходимых низких показателей загрязняющих выбросов.

 

Каждый из описанных этапов очистки входит в обширный портфель решений Hager + Elsässer. Ожидается, что результатом интеграции этих решений с уже существующими компонентами станции станет значительная экономия средств.

 

В настоящий момент специалисты компании-подрядчика работают над проектированием первого этапа модернизации системы, которая будет введена в эксплуатацию летом 2018 года.

 

О компании Aquarion Group

 

Поставщик комплексных оптимизированных решений EPC, компания Aquarion Group является ведущим провайдером современных систем и технологий водоочистки для нефтегазовой отрасли, энергетического сектора и других перерабатывающих сегментов. Aquarion осуществляет свою деятельность в Германии, Швейцарии, Италии, Великобритании, ОАЭ, Чили, России и Юго-Восточной Азии. Кроме конкурентных преимуществ собственных возможностей НИОКР в сфере проектов, реализуемых как «с нуля», так и на основе существующих объектов, компании Aquarion Group удалось обеспечить себе дополнительные преимущества путём приобретения различных предприятий, обладающих уникальными объектами интеллектуальной собственности. Aquarion Group предлагает клиентам высококонкурентные решения в рамках трёх основных подходов к очистке сточных вод: химической, биологической и физической.

 

О компании Hager + Elsässer

 

Компания Hager + Elsässer, на протяжении вот уже восьми десятилетий осуществляющая свою деятельность из штаб-квартиры в Штутгарте, является ведущим производителем оборудования для получения сверхчистой воды и обработки сточных вод, предназначенного для различных отраслей промышленности. Как основной актив Aquarion Group, компания славится превосходным качеством проектно-конструкторских работ, технологическими инновациями и обширным опытом: за свою историю существования компания успешно реализовала свыше 30 000 проектов в 135 странах мира.

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: Энн Симондс (Ann Seamonds), +1-978-764-5528, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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