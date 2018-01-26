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Примсоцбанк занял 15 место по количеству выданных банковских гарантий

Пятница, 26 Января 2018 12:21
Примсоцбанк занял 15 место по количеству выданных банковских гарантий Фото из открытых источников

Примсоцбанк занял 15 место в ТОП-40 по количеству выданных гарантий по итогам 2017 года среди российских банков.

 

По данным портала Progarantii.ru. по итогам 2017 года,  Примсоцбанк занял 15 место в ТОП-40 российских банков по количеству выданных банковских гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.

 

При этом общая сумма выданных банковских гарантий превысила  245 млн. рублей.

 

     «Для нас это высокий качественный показатель той работы, которую мы проводим для развития направления банковских гарантий. К нам обращается все больше клиентов за банковскими гарантиями, - рассказывает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей Пастухов. – Мы стараемся выдерживать максимально короткие сроки согласования, а наши условия по выдаче сегодня являются одними из самых привлекательных на рынке. Помимо оформления банковских гарантий клиенты сразу же могут подать заявку на кредит на исполнение госконтракта, чем многие и пользуются, это очень удобно. Кроме того, в прошлом году мы запустили новый портал дистанционного оформления электронных банковских гарантий - bgpskb.com, что значительно расширило доступность наших продуктов, теперь оформить банковскую гарантию можно практически из любого уголка России, для этого достаточно лишь иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП)».

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости банк

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