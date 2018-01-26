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В 2017 году Вена устанавливает восьмой подряд рекорд по количеству гостевых ночёвок

Пятница, 26 Января 2018 12:05
В 2017 году Вена устанавливает восьмой подряд рекорд по количеству гостевых ночёвок Фото из открытых источников

ВЕНА, January 24, 2018/PRNewswire/ -- Венская туристическая индустрия прожила лучший за все времена год: 15,5 миллионов гостевых ночёвок, что на 3,7% выше показателей 2016 года, означают новый рекорд.  

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/632487/Karlsplatz.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/632488/Wiener_Opernball.jpg )

 

В рекордный 2017 год Вена насчитала 15.510.000 гостевых ночёвок (+3,7%) и 7.097.000 прибытий (+3,1%). Среди 10 крупнейших рынков-поставщиков Вены первое место занимает Германия с 3.116.000 ночёвками (+5%), за ней следуют Австрия (2.830.000 ночёвок, +/-0%), США (893.000, +7%), Великобритания (692.000, +/-0%) и Италия (666.000, -10%). Места с 6 по 10 занимают Испания (467.000, -2%), Китай (440.000, +34%), Россия (437.000, +31%), Швейцария (436.000, -1%) и Франция (435.000, +8%). Кроме того, большой прирост Вена зарегистрировала из Южной Кореи (217.000, +10%), Австралии (173.000, +19%), Бразилии (139.000, +11%) и Индии (128.000, +11%). Нетто-оборот от ночёвок гостиничной сферы – в настоящий момент данные предоставлены с января по ноябрь 2017 года - вырос на 7% до 709,5 миллионов евро. Венская гостиничная сфера располагает фондом в около 66.000 койко-мест, занятость номеров в отелях составляет порядка 76%.

 

"В ближайшие годы мы делаем упор на устойчивом развитии и приносящем прибыль росте, интернационализации и укреплении кооперационных связей между игроками туристической отрасли Вены", - докладывает Норберт Кеттнер (Norbert Kettner), директор Венского совета по туризму. "Венский совет по туризму также обращается к жителям города, позитивное отношение которых к туризму является крайне важным фактором успеха Вены: 96% венцев, согласно нашим новейшим репрезентативным исследованиям, позитивно относятся к туризму". В тематический год 2018 более 30 выставок посвящены венскому модерну и его влиянию вплоть до настоящего времени. Вся информация: www.viennesemodernism2018.info [http://www.viennesemodernism2018.info ]

 

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь: 

Венский совет по туризму 

Isabella Rauter 

Тел. +43 /1/211 14-301 

E-Mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

http://www.vienna.info

http://b2b.vienna.info 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/632487/Karlsplatz.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/632488/Wiener_Opernball.jpg 

 

Source:

Vienna Tourist Board

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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