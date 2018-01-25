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Глобальная децентрализованная платформа лояльности Liquid Bonus® Loyalty запускает краудфа́ндинг - программу «Ранняя пташка»

Четверг, 25 Января 2018 15:46
Глобальная децентрализованная платформа лояльности Liquid Bonus® Loyalty запускает краудфа́ндинг - программу «Ранняя пташка» Фото из открытых источников

 Liquid Bonus® Loyalty это глобальный бизнес, ориентированный на услуги лояльности и дисконта, стирающий границы для обслуживания розничных клиентов по всему миру.

 

После продолжительных исследований и успешного тестирования прототипа системы, в процессе заключения ряда важных партнерских соглашений, Liquid Bonus® Loyalty объявляет о предварительном этапе первоначального распределения цифровых токенов (ICO) с целью завершения интеграции решения и развития бизнеса на международном уровне. Краудфандинг-программа «Ранняя Пташка» истекает 18 февраля 2018 года.

 

Liquid Bonus® Loyalty

 

Liquid Bonus® Loyalty это глобальный децентрализованный сервис, предназначенный для стимулирования развития существующих программ лояльности и дисконта, в частности:

 

  • Для преодоления растущих препятствий развития, вызванных неспособностью розничных клиентов эффективно управлять более чем 5-7 подписками на программы лояльности;
  • Для разработки интеллектуального способа ограничения отложенных обязательств ритейл сетей перед покупателями, вызванных поступательной эмиссией новых бонусов, подлежащих товарному возмещению в будущем.  Непопулярные ограничения срока действия бонусов, баллов и миль могут быть дополнены или заменены возможностью их перевода во внешние для сетей универсальные токены LiqBo®;
  • Для объединения разрозненных автономных программ лояльности и дисконта в единую распределенную, безопасную и унифицированную среду;
  • Для осуществления быстрого перевода собственных бонусных баллов в универсальные токены LiqBo® и обратно с возможным комиссионным вознаграждением программ лояльности;
  • Для обеспечения строгой анонимности всех внутренних данных программ лояльности;
  • Для обеспечения наивысшего уровня безопасности, защиты транзакций и данных;
  • Для предоставления удобного унифицированного мобильного интерфейса каждой участвующей программе лояльности.

Все эти ценные свойства объединены в одной системе благодаря современной технологии блокчейн, с учетом требований розничного бизнеса к высокой скорости выполнения транзакций. Использование новейшего решения «САЙДЧЕЙН с 2-WAY PEG» гарантирует, что решение Liquid Bonus® Loyalty станет основным претендентом на звание «приложение лояльности будущего». 

 

Уникальный инструментарий Liquid Bonus® Loyalty для конечных потребителей отвечает всем основным социальным потребностям розничных покупателей. Благодаря своей современной функциональности и удобному мобильному интерфейсу, он обладает ценными преимуществами над другими розничными приложениями для систем лояльности и дисконта.

 

Программа «Ранняя Пташка» это уникальная возможность для тех, кому нравится идея этого проекта и кто готов поддержать его быстрое развитие. Участники программы получат эксклюзивную возможность выпуска персональных купонов на 20% скидку своим последователям, тем самым постоянно увеличивая свою долю токенов Ликвидного Бонуса до конца ICO. Эти привилегированные условия ограничиваются предложением «Ранняя Пташка», которое закончится 18 февраля 2018 года. После этого, на последующих этапах ICO, условия премирования покупателей будут терять свою привлекательность.

 

"Все привлеченные средства пойдут на развитие лучшей в своем классе, децентрализованной, основанной на блокчейн, международной экосистемы лояльности и дисконта, призванной надежно обслуживать розничных клиентов по всему миру”, сказал Юлий Кузнецов, основатель и управляющий директор компании FINSTICK Innovations LLC, инициировавшей проект Liquid Bonus® Loyalty. "Система Ликвидного Бонуса не будет находиться в собственности FINSTICK Innovations, или какой-либо другой Стороны. Вместо этого, она будет строиться и эксплуатироваться на основе консенсуса участников - заинтересованных брэндов и ритейлеров, формирующих уникальную глобальную децентрализованную инфраструктуру лояльности, основанную на распределенном реестре”.

 

Согласно последнему исследованию рынка лояльности, представленному Bond Brand Loyalty в сотрудничестве с VISA, «Общее количество регистраций постоянно растет, но фактическое участие покупателей в программах лояльности стагнирует». Они добавляют: «Совокупный объем отложенных обязательств по всем программам в США оценивается примерно в 100 миллиардов долларов». Это демонстрирует огромный рыночный потенциал, который стремится освоить проект Liquid Bonus® Loyalty с помощью своего инновационного решения на основе блокчейн и отвечающего жестким требованиям розницы к скорости выполнения транзакций. Дополнительную информацию о коммерческих аспектах и функциональности Liquid Bonus® Loyalty можно найти на сайте www.liqbo.ru.

 

Компания FINSTICK Innovations заинтересована в налаживании партнерских взаимоотношений для завершения разработки и вывода этой технологии на международный уровень, инициируя создание узлов системы в странах, которые будут управлять распределенным пространством лояльности. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., чтобы сформулировать свой интерес, или позвоните Юлию Кузнецову по номеру +7 499 677 5883.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости блокчейн

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