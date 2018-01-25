Четверг 25 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Россияне выбирают Примсоцбанк - лидера ипотечного рефинансирования среди российских банков

Россияне выбирают Примсоцбанк - лидера ипотечного рефинансирования среди российских банков

Четверг, 25 Января 2018 15:42
Россияне выбирают Примсоцбанк - лидера ипотечного рефинансирования среди российских банков Фото из открытых источников

По итогам 2017 года, Примсоцбанк занимает первое место по использованию ипотечного рефинансирования с долевым показателем в 50,37%.

 

По данным Русипотеки, Примсоцбанк занял 1 место по итогам 2017 года по доле рефинансирования ипотечных кредитов среди российских банков. По мнению портала, сегодня рефинансирование можно назвать самым востребованным банковским продуктом.  Такая популярность связана, в первую очередь, со снижением ипотечных ставок, и, как следствие, увеличением объемов кредитования.  Так, по итогам прошлого года, все банки, сделавшие акцент именно на ипотечное кредитование и рефинансирование, достигли высокой доли среди продаж всех своих продуктов.

 

     По прогнозам экспертов Русипотеки, тенденция доступности ипотечного кредита в ближайшее время будет только усиливаться. 

 

      «По нашим прогнозам,  в 2018 году рост рынка составит 15-20%. Соответственно,  мы также планируем существенно увеличить объемы ипотечного кредитования, сделав ипотеку еще более доступной для клиентов нашего банка, -  рассказывает Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк. - В начале 2017 года мы запустили актуальный продукт, направленный на цели рефинансирования ранее взятого кредита в других банках. Продукт оказался настолько востребованным, что это  позволило  Примсоцбанку занять лидирующие позиции на банковском рынке по доле кредитов, выданных на рефинансирование - более 50% от общего объема выданных кредитов пришлось на перекредитование».

 

    Подробнее о программе рефинансирования, а также о прочих доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости банк

Главное за сутки
Кремль: Отзыв прокатного удостоверения "Смерти Сталина" не является цензурой Кремль: Отзыв прокатного удостоверения "Смерти Сталина" не является цензурой Кремль не считает отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" проявлением цензуры. Об этом в четверг, 25 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не согласен с тем, что отзыв…
В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг, 25 января. На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек.…
МИД РФ обвинил Вашингтон в пропагандистской атаке на Россию МИД РФ обвинил Вашингтон в пропагандистской атаке на Россию Российский МИД, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию. Об этом сообщается на сайте министерства. Российский постпред…

Читайте также
Названы самые необычные места для занятия любовью Названы самые необычные места для занятия любовью Журнал Vice попросил своих американских читателей перечислить самые необычные места, в которых те занимались сексом, и в результате оказалось, что жители Соединенных Штатов Америки тяготеют к любовным утехам на природе.…
Яровая настаивает на повторной проверке работы тревожных кнопок в школах РФ Яровая настаивает на повторной проверке работы тревожных кнопок в школах РФ Ирина Яровая, зампредседателя Государственной думы Российской Федерации, считает, что необходимо провести повторную проверку работоспособности тревожных кнопок, которыми оборудованы российские школы. Яровая сделала соответствующее заявление после серии нападений на школы. "Напомню,…
Исаак Калина: в прошлом году столичные ученики завоевали 19 медалей на международных олимпиадах Исаак Калина: в прошлом году столичные ученики завоевали 19 медалей на международных олимпиадах В четверг, 18 января пресс-служба московского Департамента образования поделилась информацией касательно выступления учеников столичных школ на международных олимпиадах в 2017-м году. Оказывается, им удалось завоевать целых 19 медалей. Об этом…
Ученые рассказали, как «правильно» любить самовлюбленного человека Ученые рассказали, как «правильно» любить самовлюбленного человека Любить самовлюбленного человека не так просто, но есть нечто общее в любви к таким людям, на чем держатся отношения с ними. Ученые изучили проблемы любви к тем, кто любит себя,…
Фото
ТОП 10 секретов природы, которые ученым так и не удалось раскрыть ТОП 10 секретов природы, которые ученым так и не удалось раскрыть

Хотя современная наука далеко продвинулась в понимании законов природы, существует достаточно много ...

Видео

 

Китайские рабочие проложили железную дорогу за 9 часов‍

Подробнее читайте тут.

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Прежде чем призывать уничтожить Содом и Гоморру, вы сначала продайте виллу в Содоме и закройте счета в Гоморре.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.