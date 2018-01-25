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В первой Китайской международной импортной выставке в Шанхае 5-10 ноября этого года примут участие около 150 000 покупателей

Четверг, 25 Января 2018 14:52
В первой Китайской международной импортной выставке в Шанхае 5-10 ноября этого года примут участие около 150 000 покупателей Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 22 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Первая Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo (CIIE)) состоится на территории Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года.

 

Первые запросы и заявки на участие CIIE указывают, что число участников первого в своём роде международного торгового форума будут поистине беспрецедентными. Интерес к выставке подогревается ростом показателей импорта в Китай, который в 2017 году составил почти 12,5 трлн. юаней КНР (1,95 трлн. долл. США), что на 18,7% больше по сравнению с 2016-м. Предполагается, что на протяжении следующих пяти лет эта цифра возрастёт до 8 трлн. долл. США, поскольку Китай, как вторая по величине экономика мира и второй крупнейший импортёр, продолжает свой путь к новым этапам развития.

 

В шестерку отраслей промышленности, демонстрирующие наивысший потенциал развития в сфере трансграничной торговли, которая и станет одной из основных тем CIIE, входят: производство пищевых и сельскохозяйственных продуктов; одежда и потребительские товары; бытовая техника и электроника; автомобилестроение; медицинское оборудование, фармацевтика и здравоохранение; интеллектуальное высокотехнологичное оборудование. Все эти отрасли в период с января по ноябрь 2017 года продемонстрировали впечатляющий рост объёмов импорта:

Отрасль:

Объём импорта по стоимости в период с января по ноябрь 2017 г. (прирост в годовом исчислении)

Прогнозируемый объём импорта в ближайшие пять лет

Ключевые факторы роста

Пищевые и сельскохозяйственные продукты

104,4 млрд. долл. США (>14%)

700 млрд. долл. США

Соя, детские молочные смеси, вино, фруктовые и овощные соки

Одежда и потребительские товары

12,85 млрд. долл. США (>13,2%)

65 млрд. долл. США

Столовые приборы, кухонная утварь, игрушки, подгузники

Бытовая техника и электроника

20,44 млрд. долл. США (>11,2%)

100 млрд. долл. США

Нагреватели воды, очистители воздуха и воды, наушники

Автомобили

45,8 млрд. долл. США (>15,4%)

260 млрд. долл. США

Внедорожники и автомобили на новых источниках энергии

Медицинский инвентарь, фармацевтика и здравоохранение

35,88 млрд. долл. США (>17%)

250 млрд. долл. США

Высококлассное оборудование, основные запатентованные препараты

 

Выставку также посетят делегации китайских специалистов в таких сферах, как образование, научные исследования, культура и туризм, а также представители различных торгово-промышленных палат, правительственных организаций, отраслевых лидеров и эксперты крупных предприятий из многих провинций, городских округов и автономных районов Китая. Кроме того, в мероприятии примут участие представители китайских гигантов электронной коммерции и Интернет-технологий, включая Alibaba, JD.com, Suning и kaola.com.

 

«Многие компании, организации и частные лица уже подтвердили своё намерение участвовать в выставке. И мы приглашаем всех наших экспонентов предоставлять списки китайских компаний-покупателей, которых они бы хотели видеть на нашем мероприятии, - отметил Сунь Чэнхай (Sun Chenghai), заместитель генерального директора Оргкомитета CIIE. - Это позволит нам согласовать поступающие заявки с экспозициями участников CIIE, дабы обеспечить всем нашим гостям максимальную эффективность и индивидуальный подход».

 

Все заинтересованные экспоненты могут ознакомиться с критериями участия и подать соответствующую заявку до 30 июня текущего года на веб-сайте http://www.ciie.org/zbh/en/.

 

О Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo)

 

Первая Китайская международная импортная выставка организуется Министерством коммерции КНР и Муниципальным народным правительством г. Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации, Конференции ООН по торговле и развитию и Организации Объединённых Наций по промышленному развитию.

 

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.ciie.org/

 

Контактная информация:

 

+86-21-67008870

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/631431/China_International_Import_Expo.jpg   

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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