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Зона экономико-технологического развития АСЕАН в Гуанси: уверенные шаги к реформированию и новая глава в развитии

Четверг, 25 Января 2018 12:32
Зона экономико-технологического развития АСЕАН в Гуанси: уверенные шаги к реформированию и новая глава в развитии Фото из открытых источников

НАНЬНИН (NANNING), Китай, 22 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Всего в 30 км от центральной части Наньнина в Гуанси-Чжуанском автономном районе расположился поистине волшебный по своей красоте уголок. На протяжении нескольких последних десятилетий этот регион совершил потрясающее перевоплощение, превратившись из родины «хуацяо» в зону экономико-технологического развития национального значения, которая, благодаря преимуществам своего уникального географического положения и прогрессивной концепции, вошла в число самых быстро растущих зон развития в Гуанси.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/631426/Taihe_Pure_Land_community.jpg

 

Основанная в 2004 году Зона экономико-технологического развития АСЕАН в Гуанси (Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone) уже в марте 2013-го получила статус района развития национального уровня, а в последствии властями страны для неё был одобрен статус демонстрационной зоны циклического преобразования национальной промышленности. Начиная свой путь развития со скромных позиций фермерского региона «хуацяо», ориентированного на сельскохозяйственную экономику, эта зона неоднократно меняла свою направленность и всякий раз превосходила собственные возможности. И сегодня Зона экономико-технологического развития АСЕАН превратилась в город с идеальными условиями для работы и жизни.

 

В последние годы промышленная структура этого региона, следуя принципу «продвижения города посредством различных отраслей промышленности, расширения присутствия индустриальных сегментов в масштабах города и интеграции городской и промышленной инфраструктур», продолжила наращивать темпы промышленной кластеризации с акцентом на формирование трёх фундаментальных сегментов - переработки пищевой продукции, биофармацевтики и машиностроении.  Постепенно в городе открылись производственные филиалы Budweiser, Shuanghui Group, Uni-President и ряда других ведущих корпораций мира, что также привело к расширению индустриальной цепочки как в сегменте «upstream», так и «downstream». Кроме того, руководство Зоны развития заключило партнёрское соглашение с Управлением по вопросам сельского хозяйства Гуанси-Чжуанского АР с целью создания здесь «аграрной Кремниевой долины». Результатом этого партнёрства уже стали 19 образцовых проектов современного сельского хозяйства - например, открытие основной базы НИИ шелководства в Гуанси. Используя ресурсы своей безмятежной природной среды, администрация Зоны развития делает акцент на развитии современной сервисной инфраструктуры, обращающейся вокруг отраслей туризма и ухода за престарелыми. Воплощением их усилий можно по праву назвать демонстрационную базу сектора ухода за пожилыми людьми в микрорайоне Тайхэ «Pure Land». Общие инвестиции в проект, первый этап строительства которого уже завершён, составляют свыше десяти миллиардов юаней КНР. Реализация проектов создания Наньнинского парка образовательной отрасли и Базы открытого практического обучения профессионально-техническим навыкам в Гуанси продвигается согласно графику, и по мере завершения оба проекта будут органично интегрироваться в стратегию городского развития, сочетаясь с векторами прогресса и промышленной структурой Зоны, одновременно способствуя слиянию муниципальной и промышленной инфраструктур.

 

В будущем Зона экономико-технологического развития АСЕАН в Гуанси будет балансировать между и удовлетворять потребности «промышленного развития» и «экологического строительства» на пути к созданию города с благоприятной средой для коммерции, промышленного производства и жизни - с пышными садами, роскошными ландшафтами и всеми условиями для воплощения в жизнь самых смелых предпринимательских замыслов.

 

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=305231

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=305232

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/631428/cutting_workshop.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Ма (Mr. Ma), тел.: 86-10-63074558

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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