Медицинский ИИ-стартап Infermedica представляет новую платформу для страхователей

ВРОЦЛАВ, Польша, January 23, 2018/PRNewswire/ -- Польско-американская компания Infermedica представила свою небрендированную (типа White Label) платформу для проверки cимптомов и сортировки пациентов после успешных испытаний с участием европейских компаний медицинского страхования Allianz Partners, Dovera и PZU. Infermedica применяет технологию искусственного интеллекта, потенциально способную значительно повысить качество медицинского обслуживания как с точки зрения поставщика услуг, так и пациента.
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629423/Infermedica_Logo.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/629426/Infermedica.jpg )
Video - https://www.youtube.com/watch?v=PD_S30qrn4w&t
Приложение консультирует пациентов о их действиях при плохом самочувствии. Получив ответы на ряд диагностических вопросов, ИИ-система Infermedica определяет возможные варианты заболевания и рекомендуемые меры. По оценкам Infermedica, до 26% случаев недомогания вполне могут быть излечены без вмешательства врача, а средство проверки симптомов позволяет избежать ненужных визитов в медицинское учреждение, заменив их самостоятельным лечением или телеконсультациями. Свыше трёх миллионов человек уже воспользовались платформой, а лежащий в её основе алгоритм обладает способностью оптимизироваться по мере увеличения числа обрабатываемых запросов.
"Мы концентрируемся исключительно на партнёрствах в формате В2В, а наша задача заключается в предоставлении лучших ИИ-технологий для обслуживания систем здравоохранения и страхователей, - отметил Пётр Оржечовски (Piotr Orzechowski), главный исполнительный директор Infermedica. - Наша компания работает с моделью ИИ-как-услуга и предлагает два основных продукта: простая в использовании базовая платформа анализа симптомов с обширными возможностями индивидуальной настройки и API-интерфейс Infermedica [http://developer.infermedica.com ], база подписчиков которого уже сейчас насчитывает свыше 1 700 разработчиков, включая наших давних партнёров Healthloop и Allianz".
Основанная в 2012 году компания объединяет врачебный опыт и компетенцию с технологиями машинного обучения. Специалисты Infermedica разработали базу статистических знаний о симптомах, признаках, факторах риска и заболеваниях.
Недавно компания выполнила переработку и оптимизацию своего демонстрационного приложения под названием Symptomate [http://symptomate.com ]. На счету Infermedica также первое приложение для анализа симптомов в экосистеме Microsoft Cortana. Приложение доступно в Amazon Alexa для пользователей всей устройств (Echo, Dot, Tap, Spot, Show), а также совместимых устройств сторонних поставщиков (например, Lenovo Smart Assistant, Eufy Genie, Garmin Speak, Muse).
Продукты Infermedica поддерживают несколько языков: английский, испанский, упрощённый китайский, немецкий, французский, русский, португальский, словацкий и польский. Компания планирует создавать новые партнёрства в США, Европе и на Ближнем Востоке, и в настоящий момент работает над расширением сферы прикладного применения своей ИИ-системы на оказание поддержки при принятии клинических решений и распределение пациентов специалистами колл-центров.
Photo:
https://mma.prnewswire.com/media/629426/Infermedica.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/629423/Infermedica_Logo.jpg
Source:
Infermedica
Томаш Домино (Tomasz Domino), +48-570476753
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