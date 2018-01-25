Четверг 25 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Медицинский ИИ-стартап Infermedica представляет новую платформу для страхователей

Медицинский ИИ-стартап Infermedica представляет новую платформу для страхователей

Среда, 24 Января 2018 21:07
Медицинский ИИ-стартап Infermedica представляет новую платформу для страхователей Фото из открытых источников

ВРОЦЛАВ, Польша, January 23, 2018/PRNewswire/ -- Польско-американская компания Infermedica представила свою небрендированную (типа White Label) платформу для проверки cимптомов и сортировки пациентов после успешных испытаний с участием европейских компаний медицинского страхования Allianz Partners, Dovera и PZU. Infermedica применяет технологию искусственного интеллекта, потенциально способную значительно повысить качество медицинского обслуживания как с точки зрения поставщика услуг, так и пациента.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629423/Infermedica_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/629426/Infermedica.jpg )

 

Video -  https://www.youtube.com/watch?v=PD_S30qrn4w&t 

 

Приложение консультирует пациентов о их действиях при плохом самочувствии. Получив ответы на ряд диагностических вопросов, ИИ-система Infermedica определяет возможные варианты заболевания и рекомендуемые меры. По оценкам Infermedica, до 26% случаев недомогания вполне могут быть излечены без вмешательства врача, а средство проверки симптомов позволяет избежать ненужных визитов в медицинское учреждение, заменив их самостоятельным лечением или телеконсультациями. Свыше трёх миллионов человек уже воспользовались платформой, а лежащий в её основе алгоритм обладает способностью оптимизироваться по мере увеличения числа обрабатываемых запросов.

 

"Мы концентрируемся исключительно на партнёрствах в формате В2В, а наша задача заключается в предоставлении лучших ИИ-технологий для обслуживания систем здравоохранения и страхователей, - отметил Пётр Оржечовски (Piotr Orzechowski), главный исполнительный директор Infermedica. -  Наша компания работает с моделью ИИ-как-услуга и предлагает два основных продукта: простая в использовании базовая платформа анализа симптомов с обширными возможностями индивидуальной настройки и API-интерфейс Infermedica [http://developer.infermedica.com ], база подписчиков которого уже сейчас насчитывает свыше 1 700 разработчиков, включая наших давних партнёров Healthloop и Allianz".

 

Основанная в 2012 году компания объединяет врачебный опыт и компетенцию с технологиями машинного обучения. Специалисты Infermedica разработали базу статистических знаний о симптомах, признаках, факторах риска и заболеваниях.

 

Недавно компания выполнила переработку и оптимизацию своего демонстрационного приложения под названием Symptomate [http://symptomate.com ]. На счету Infermedica  также первое приложение для анализа симптомов в экосистеме Microsoft Cortana. Приложение доступно в Amazon Alexa для пользователей всей устройств (Echo, Dot, Tap, Spot, Show), а также совместимых устройств сторонних поставщиков (например, Lenovo Smart Assistant, Eufy Genie, Garmin Speak, Muse).

 

Продукты Infermedica поддерживают несколько языков: английский, испанский, упрощённый китайский, немецкий, французский, русский, португальский, словацкий и польский. Компания планирует создавать новые партнёрства в США, Европе и на Ближнем Востоке, и в настоящий момент работает над расширением сферы прикладного применения своей ИИ-системы на оказание поддержки при принятии клинических решений и распределение пациентов специалистами колл-центров.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/629426/Infermedica.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/629423/Infermedica_Logo.jpg 

 

Source:

Infermedica

Томаш Домино (Tomasz Domino), +48-570476753

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту В Японском море пропало рыболовецкое судно с 21 человеком на борту Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг, 25 января. На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек.…
МИД РФ обвинил Вашингтон в пропагандистской атаке на Россию МИД РФ обвинил Вашингтон в пропагандистской атаке на Россию Российский МИД, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию. Об этом сообщается на сайте министерства. Российский постпред…
Врачи опасаются за психику Ассанжа из-за пяти лет в посольстве Врачи опасаются за психику Ассанжа из-за пяти лет в посольстве Врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразили опасение за его психическое состояние, на котором негативно сказывается многолетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом передает The Guardian. «Мы не…

Читайте также
Названы самые необычные места для занятия любовью Названы самые необычные места для занятия любовью Журнал Vice попросил своих американских читателей перечислить самые необычные места, в которых те занимались сексом, и в результате оказалось, что жители Соединенных Штатов Америки тяготеют к любовным утехам на природе.…
Лучшие позы для зачатия ребенка показали кукла Барби и Кен Лучшие позы для зачатия ребенка показали кукла Барби и Кен Эксперты в области зачатия детей подготовили топ позиций для секса, позволяющих зачать ребенка с самой высокой степенью результативности. Для наглядности, позиции были проиллюстрированы куклой Барби и ее бойфрендом Кеном. Смотрите…
Ангиолайн прокомментировала письмо Росздравнадзора «О приостановлении применения медицинского изделия» Ангиолайн прокомментировала письмо Росздравнадзора «О приостановлении применения медицинского изделия» В отношении письма Росздравнадзора № 01И-2871/17 от 17 ноября 2017 года «О приостановлении применения медицинского изделия», компания ООО «Ангиолайн» сообщает следующее. Данное письмо стало логическим продолжением письма Росздравнадзора № 10-51042/17…
Как нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказали эксперты Как нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказали эксперты Крещение Господне, к которому готовятся православные россияне, сопровождается купанием в ледяной воде, которое, как отмечают эксперты, необходимо производить правильно. О том, как конкретно нужно купаться в проруби, чтобы не заболеть,…
Фото
Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна

Проходна – это самая высокая пещера в Болгарии. Она находится в 2 км от села Карлуково в долине реки...

Видео

 

Китайские рабочие проложили железную дорогу за 9 часов‍

Подробнее читайте тут.

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Прежде чем призывать уничтожить Содом и Гоморру, вы сначала продайте виллу в Содоме и закройте счета в Гоморре.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.