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Вячеслав Кантор стал почетным членом Российской академии художеств

Вторник, 23 Января 2018 16:02
Вячеслав Кантор стал почетным членом Российской академии художеств Фото из открытых источников

17 января 2018 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина в торжественной обстановке мантия и диплом почётного члена Российской академии художеств (РАХ) были вручены президенту Музея искусства авангарда (МАГМА), коллекционеру и бизнесмену Вячеславу Кантору. Награду Вячеслав Кантор получил из рук президента Академии, народного художника СССР Зураба Церетели. Звания почётного члена РАХ также была удостоена директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак за многолетнюю творческую и музейную работу.

 

Вячеслав Кантор был избран почётным членом Академии за его достижения по созданию уникальной коллекции произведений искусства, включающей картины известных русских художников еврейского происхождения, фотографии, шедевры графики и скульптуры. Кроме того, члены РАХ отметили большой вклад Вячеслава Кантора в популяризацию российского искусства за рубежом, поддержку отечественных художников и культурных событий.

 

«Мне очень приятно в столь чудесном окружении получить звание почётного члена РАХ. Последние 25 лет, которые мы с коллегами из Музея искусства авангарда занимаемся собирательством искусства, оказались очень важным этапом в моей жизни, - заявил Вячеслав Кантор в ходе церемонии. - Не только мы создавали коллекцию, но и коллекция создавала нас самих. Как оказалось, мы нащупали правильное направление. Хаим Сутин, который сегодня представлен в музее – своего рода пионер в области изобразительного искусства. Именно поэтому я выбрал его одной из центральных фигур в своей коллекции».

 

Напомним, из коллекции МАГМА было представлено 8 работ на проходящую с 24 октября 2017 по 21 января 2018 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина выставку работ французского художника российского происхождения Хаима Сутина (1893–1943) - «Хаим Сутин. Ретроспектива».

 

«Много разговоров сейчас идёт о том, что Россия дала миру. Говорят в основном об атомной бомбе, газе, нефти. Но это далеко не полная картина реальности. На самом деле Россия, а в широком смысле - Российская Империя, дала миру огромное количество пионеров в изобразительном искусстве. И, конечно, вместе с Шагалом стоит рядом его выдающийся земляк Хаим Сутин. Поэтому мы сочли крайне важным поддержать предложение Марины Лошак и предоставить музею на необходимый срок картины из нашего собрания. В будущем мы надеемся, что наше сотрудничество с музеем будет укрепляться, потому что мы видим фундаментальную синергию между нашим собранием и направлением работы музея», - добавил Вячеслав Кантор.

 

Официальный сайт Музея – www.museummagma.ru

 

Российская академия художеств (РАХ) — государственная отраслевая академия наук в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна и художественного образования, правопреемница Академии художеств СССР. Учредителем РАХ является Правительство Российской Федерации. Президентом РАХ с 1997 года является Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР, академик Зураб Константинович Церетели.

 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, хранящий артефакты, созданные мастерами разных эпох – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужиной собрания является коллекция французского искусства XIX–XX веков – одно из самых известных в мире собраний произведений импрессионистов и постимпрессионистов. В отделе личных коллекций, созданном в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1985 году, хранятся более тридцати частных коллекций.

 

Музей искусства авангарда (МАГМА) основан Вячеславом Кантором в 2001 году. Открытие музея происходило при поддержке Министерства культуры РФ. Его коллекция представляет собой большое и важное собрание искусства русского авангарда ХХ века, объединив таких художников, как Илья Репин, Валентин Серов, Марк Шагал, Лев Бакст, Роберт Фальк, Натан Альтман, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Антуан Певзнер, Александр Тышлер, Хаим Сутин, Марк Ротко, Амедео Модильяни и других. Всего коллекция МАГМА насчитывает около 300 работ.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Россия

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