Crassula Capital открывает ICO 23 января 2018 года для инвестиций в криптовалюты и драгоценные металлы

МОСКВА, January 22, 2018/PRNewswire/ -- Инвестиционное партнерство "Crassula Capital" (далее Crassula Capital) объявило сегодня о планах запуска ICO для сбора средств под инвестиции в рынки криптовалют и драгоценных металлов.
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/631332/Crassula_Capital_Logo.jpg )
Команда Crassula Capital является профессионалом рынка драгоценных металлов и способна зарабатывать на новых инвестиционных рынках криптовалют.
Имея доступ ко многим торговым площадкам и инвестиционным инструментам, открывается много возможностей заработка при комплексном инвестировании с криптовалюты и рынки драгоценных металлов. Присоединившись к Crassula Capital, инвестор освобождается от решения сложных инвестиционных задач и получает возможность заработать больше.
У Инвестиционного партнерства есть много преимуществ:
1) Стратегия Crassula Capital является прагматичной и включает в себя два инвестиционных плана:
- План A. Базовый. Высокодоходные инвестиции во фьючерсы, арбитражные операции, репо, новые проекты на рынках криптовалют и драгоценных металлов;
- План Б. Консервативный. Используется, как опция, и нацелена на инвестиции в программы по развитию цифровой экономики с участием государственных институтов.
2) Крупный инвестиционный бюджет Crassula Capital расширяет круг диверсифицированных инвестиций при более низких операционных расходах.
3) Crassula Capital имеет время и знания в анализе ситуации на рынках и процедурах выбора перспективных криптовалютных проектах.
4) Crassula Capital имеет возможность участвовать в pre-ICO, ICO, закрытых подписках финтех компаний, в госпрограммах (Sandbox Approach) на выгодных условиях.
В заключении приведем емкую и актуальную цитату Виталика Бутерина "Трудно выбрать, куда инвестировать ...". Crassula Capital выходит на ICO для решения вышеназванных задач.
ICO открыто для всех желающих, зайдите на наш адрес http://crassula.capital. ICO состоится с 23 января по 15 марта 2018 года, с объемом привлечения 100 миллионов долларов США и ценой токена CRASS 100 долларов США.
От участия в ICO Партнеры получат:
- бонус (в ethereum) до 5% от объема ICO;
- долю в Crassula Capital;
- ежеквартальные дивиденды;
- право голоса при выборе инвестиций;
- опцию по выкупу части инвестированных средств через год работы Crassula Capital.
Для участия в рекламной кампании "Bounty" Crassula Capital ее участники могут заработать в ethereum до 0,5% от объема ICO.
Пресс-релиз выпущен в целях расширение круга наших сторонников и является обязательством по соблюдению условий настоящего предложения.
Наши контакты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Twitter @crassulacapital |Telegram https://t.me/joinchat/BbKCLBF_bt_KHK7k8O4uKg |
Источник Инвестиционное партнерство "Crassula Capital"
Ссылка по теме http://crassula.capital
Photo:
https://mma.prnewswire.com/media/631332/Crassula_Capital_Logo.jpg
Source:
The Investment Partnership "Crassula Capital"
Olga Derevyashkina, email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., tel. +7 (499) 963-91-19
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