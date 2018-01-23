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Crassula Capital открывает ICO 23 января 2018 года для инвестиций в криптовалюты и драгоценные металлы

Вторник, 23 Января 2018 12:36
Crassula Capital открывает ICO 23 января 2018 года для инвестиций в криптовалюты и драгоценные металлы Фото из открытых источников

МОСКВА, January 22, 2018/PRNewswire/ -- Инвестиционное партнерство "Crassula Capital" (далее  Crassula Capital) объявило сегодня о планах запуска ICO для сбора средств под инвестиции в рынки криптовалют и драгоценных металлов.

 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/631332/Crassula_Capital_Logo.jpg )

 

Команда Crassula Capital является профессионалом рынка драгоценных металлов и способна зарабатывать на новых инвестиционных рынках криптовалют.

 

Имея доступ ко многим торговым площадкам и инвестиционным инструментам, открывается много возможностей заработка при комплексном инвестировании с криптовалюты и рынки драгоценных металлов. Присоединившись к Crassula Capital, инвестор освобождается от решения сложных инвестиционных задач и получает возможность заработать больше.

 

У Инвестиционного партнерства есть много преимуществ:

 

1) Стратегия Crassula Capital является прагматичной и включает в себя два инвестиционных плана:

- План A. Базовый. Высокодоходные инвестиции во фьючерсы, арбитражные операции, репо, новые проекты на рынках криптовалют и драгоценных металлов;

- План Б. Консервативный. Используется, как опция, и нацелена на инвестиции в программы по развитию цифровой экономики с участием государственных институтов.

 

2) Крупный инвестиционный бюджет Crassula Capital расширяет круг диверсифицированных инвестиций при более низких операционных расходах.

 

3) Crassula Capital имеет время и знания в анализе ситуации на рынках и процедурах выбора перспективных криптовалютных проектах.

 

4) Crassula Capital имеет возможность участвовать в pre-ICO, ICO, закрытых подписках финтех компаний, в госпрограммах (Sandbox Approach) на выгодных условиях.

 

В заключении приведем емкую и актуальную цитату Виталика Бутерина "Трудно выбрать, куда инвестировать ...". Crassula Capital выходит на ICO для решения вышеназванных задач.

 

ICO открыто для всех желающих, зайдите на наш адрес http://crassula.capital. ICO состоится с 23 января по 15 марта 2018 года, с объемом привлечения 100 миллионов долларов США и ценой токена CRASS 100 долларов США.

 

От участия в ICO Партнеры получат:

- бонус (в ethereum) до 5% от объема ICO;

- долю в Crassula Capital;

- ежеквартальные дивиденды;

- право голоса при выборе инвестиций;

- опцию по выкупу части инвестированных средств через год работы Crassula Capital.

 

Для участия в рекламной кампании "Bounty" Crassula Capital ее участники могут заработать в ethereum до 0,5% от объема ICO.

 

Пресс-релиз выпущен в целях расширение круга наших сторонников и является обязательством по соблюдению условий настоящего предложения.

 

Наши контакты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Twitter @crassulacapital |Telegram https://t.me/joinchat/BbKCLBF_bt_KHK7k8O4uKg |

Источник Инвестиционное партнерство "Crassula Capital"

Ссылка по теме http://crassula.capital 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/631332/Crassula_Capital_Logo.jpg 

 

Source:

The Investment Partnership "Crassula Capital"

Olga Derevyashkina, email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., tel. +7 (499) 963-91-19

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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