Вторник 23 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают III международный фестиваль «Абстракция без границ» выставка «Абстракция. Возвращение в будущее»

STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают III международный фестиваль «Абстракция без границ» выставка «Абстракция. Возвращение в будущее»

Вторник, 23 Января 2018 13:42
STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают III международный фестиваль «Абстракция без границ» выставка «Абстракция. Возвращение в будущее» Фото из открытых источников

10 февраля STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают выставку “Абстракция. Возвращение в будущее” в рамках III международного фестиваля «Абстракция без границ» в стенах Pop Up Museum, БЦ Neo Geo.

 

При поддержке: Министерства культуры РФ, Творческой мастерской Поволжского отделения Российской Академии художеств и Творческого союза художников России, Секция «Абстрактное искусство», газеты «Art Stories», STONE HEDGE, NIKOLSKAYA GALLERY.

 

Художники, Кандинский и Малевич, в начале XX века внесли существенный вклад в развитие теории и практики абстракционизма. В 1920-е годы, во время стремительного развёртывания всех авангардных направлений абстрактное искусство включало в свою орбиту кубофутуристов, беспредметников, конструктивистов, супрематистов: Александру Экстер и Любовь Попову, Александра Родченко и Варвару Степанову, Георгия Стенберга и Михаила Матюшина, Николая Суетина и Ильи Чашника. Язык нефигуративного искусства лежал в основе культуры новой, современной пластической формы, станковой, декоративно-прикладной или монументальной, и имел все возможности для дальнейшего плодотворного и перспективного развития. Но внутренние противоречия авангардного движения, усиленные давлением идеологического официоза, в начале 1930-х годов заставили его деятелей искать иные творческие пути. Антинародное, идеалистическое абстрактное искусство отныне не имело права на существование.

 

Идеолог фестиваля «Абстракция без границ», российский художник Давид Ру хорошо помнит разгром выставки в Манеже Никитой Хрущевым и бульдозеры в Битцевском парке. Давид —  классик русской абстрактной живописи вместе с 29 художниками из 27 стран мира откроют III международный фестиваль и выставку «Абстракция. Возвращение в будущее» перформансом с электроакустической импровизацией. В экспозицию выставки войдут 30 работ абстрактной живописи.

 

Художники фестиваля:

 

Давид Ру (Россия), Сигал Рон (Израиль), Юрий Изосимов (Россия), Ирина Матинян (Россия), Давид Ру (Россия), Николай Попов (Россия), Вольфганг Кале (Германия), Александр Соколов (Россия), Юрий Миронов (Россия), Юра Арутюнян (Армения), Ирина Сидорина (Россия), Мариэла Арменизе (Испания), Елена Драгулелей (Румыния), Вивьен Груйе (Канада), Розанна Казагранде (Италия), Мюриэль Массэн (Франция), Мириана Савова (Болгария), Светла Радулова (Болгария), Трейси Хэнсон (США), Тодор Пожарев (Сербия), Кванг МоКу (Южная Корея), Джина Нинкович (Турция), Кенрио Хара (Япония), Чезаре Сачченти (Италия), Евгений Ципулин (Россия), Ирина Уварова (Россия), Артуро Пачеко, Луго (Мексика), Рашид Бахри (Испания), Эччи Ааберг (Швеция).

 

Открытие выставки: 10 февраля 2018 года;

Сбор гостей: 18.00;

Начало вечера: 19.00;

Программа вечера: Перформанс. Электроакустическая импровизация;

Кураторы: Давид Ру, Ирина Никольская, Николай Попов;

 

Участники перформанса:

 

Давид Ру - художник, перформер;

Николай Попов - композитор, электроника;

Юлия Мигунова - виолончель, перформер;

Басем Аль Ашкар - скрипка, уд;

Сергей Чирков - аккордеон;

Эдита Фил - флейта;

Мария Градова - фортепиано;

Ирина Матинян - перформер;

Джонатан N-GS - математик.

Регистрация посетителей на открытие выставки «Абстракция. Возвращение в будущее» будет проходить предварительно по телефону: +7 (985) 774-29-36.

 

Все остальные дни выставка будет работать в режиме свободного посещения с 12.00 до 20.00.

 

Адрес: 2 Атриум, POP UP MUSEUM современного русского искусства в БЦ NEO GEO, ул. Бутлерова д. 17.

 

Бесплатный паркинг на территории БЦ Neo Geo.

 

Партнеры:

 

Инвестиционный фонд недвижимости STONE HEDGE объединяет группу компаний, с 2005 года работающих в сфере редевелопмента и эксплуатации недвижимости российской столицы. Компания специализируется на бизнес-центрах и комплексах аппартаментов.

 

Создавая новый проект, компания стремится к уникальности, вниманию к деталями и разработке неповторимой концепции, продуманной до мельчайших деталей.

 

В группу компаний STONE HEDGE входят:

 

- инвестиционный фонд STONE HEDGE, обеспечивающий финансирование проектов;

- служба заказчика, осуществляющая полный цикл управления проектом – от разработки эскиза проекта до сдачи объекта;

- управляющая компания, поддерживающая состояние объектов на должном уровне и обеспечивающая высокое качество сервиса владельцам недвижимости.

 

NIKOLSKAYA GALLERY – галерея, специализирующаяся на русском искусстве XX — XXI в. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна советского реализма и индустриального пейзажа, современное искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году. Миссия галереи — популяризация российского искусства как в России, так и других странах мира.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Фестиваль

Главное за сутки
Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне погиб второй турецкий военный. Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. "Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя…
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских…
Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Киев не хочет вести дискуссию относительно возвращения военной техники из Крыма Украине — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Он добавил, что Киев не получал официального обращения от Москвы…

Читайте также
Названы самые необычные места для занятия любовью Названы самые необычные места для занятия любовью Журнал Vice попросил своих американских читателей перечислить самые необычные места, в которых те занимались сексом, и в результате оказалось, что жители Соединенных Штатов Америки тяготеют к любовным утехам на природе.…
АСНА прокомментировала итоги 2017 года и дала прогноз развития российской фармакологической отрасли на 2018 год АСНА прокомментировала итоги 2017 года и дала прогноз развития российской фармакологической отрасли на 2018 год Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединяющая более 7500 аптек на территории России, Казахстана, Республики Беларусь и Кыргызстана, подвела итоги прошедшего года и обозначила перспективы фармакологической отрасли России и стран СНГ на…
Ученые выяснили, как грипп влияет на общительность Ученые выяснили, как грипп влияет на общительность Влияет ли грипп на общительность? Ответ может показаться странным. Но только на первый взгляд. Исследование свидетельствует о возможном компоненте поведенческого контроля гриппа. Ученые исследовали эволюционную гипотезу относительно гриппа. Поскольку грипп,…
Лучшие позы для зачатия ребенка показали кукла Барби и Кен Лучшие позы для зачатия ребенка показали кукла Барби и Кен Эксперты в области зачатия детей подготовили топ позиций для секса, позволяющих зачать ребенка с самой высокой степенью результативности. Для наглядности, позиции были проиллюстрированы куклой Барби и ее бойфрендом Кеном. Смотрите…
Фото
Странный остров в болотах Аргентины Странный остров в болотах Аргентины

Таинственный объект, обнаруженный в болотах Аргентины, изначально нашли на Google Maps и приняли за ...

Видео

 

Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.