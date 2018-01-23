STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают III международный фестиваль «Абстракция без границ» выставка «Абстракция. Возвращение в будущее»

Фото из открытых источников

10 февраля STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY открывают выставку “Абстракция. Возвращение в будущее” в рамках III международного фестиваля «Абстракция без границ» в стенах Pop Up Museum, БЦ Neo Geo.

При поддержке: Министерства культуры РФ, Творческой мастерской Поволжского отделения Российской Академии художеств и Творческого союза художников России, Секция «Абстрактное искусство», газеты «Art Stories», STONE HEDGE, NIKOLSKAYA GALLERY.

Художники, Кандинский и Малевич, в начале XX века внесли существенный вклад в развитие теории и практики абстракционизма. В 1920-е годы, во время стремительного развёртывания всех авангардных направлений абстрактное искусство включало в свою орбиту кубофутуристов, беспредметников, конструктивистов, супрематистов: Александру Экстер и Любовь Попову, Александра Родченко и Варвару Степанову, Георгия Стенберга и Михаила Матюшина, Николая Суетина и Ильи Чашника. Язык нефигуративного искусства лежал в основе культуры новой, современной пластической формы, станковой, декоративно-прикладной или монументальной, и имел все возможности для дальнейшего плодотворного и перспективного развития. Но внутренние противоречия авангардного движения, усиленные давлением идеологического официоза, в начале 1930-х годов заставили его деятелей искать иные творческие пути. Антинародное, идеалистическое абстрактное искусство отныне не имело права на существование.

Идеолог фестиваля «Абстракция без границ», российский художник Давид Ру хорошо помнит разгром выставки в Манеже Никитой Хрущевым и бульдозеры в Битцевском парке. Давид — классик русской абстрактной живописи вместе с 29 художниками из 27 стран мира откроют III международный фестиваль и выставку «Абстракция. Возвращение в будущее» перформансом с электроакустической импровизацией. В экспозицию выставки войдут 30 работ абстрактной живописи.

Художники фестиваля:

Давид Ру (Россия), Сигал Рон (Израиль), Юрий Изосимов (Россия), Ирина Матинян (Россия), Давид Ру (Россия), Николай Попов (Россия), Вольфганг Кале (Германия), Александр Соколов (Россия), Юрий Миронов (Россия), Юра Арутюнян (Армения), Ирина Сидорина (Россия), Мариэла Арменизе (Испания), Елена Драгулелей (Румыния), Вивьен Груйе (Канада), Розанна Казагранде (Италия), Мюриэль Массэн (Франция), Мириана Савова (Болгария), Светла Радулова (Болгария), Трейси Хэнсон (США), Тодор Пожарев (Сербия), Кванг МоКу (Южная Корея), Джина Нинкович (Турция), Кенрио Хара (Япония), Чезаре Сачченти (Италия), Евгений Ципулин (Россия), Ирина Уварова (Россия), Артуро Пачеко, Луго (Мексика), Рашид Бахри (Испания), Эччи Ааберг (Швеция).

Открытие выставки: 10 февраля 2018 года;

Сбор гостей: 18.00;

Начало вечера: 19.00;

Программа вечера: Перформанс. Электроакустическая импровизация;

Кураторы: Давид Ру, Ирина Никольская, Николай Попов;

Участники перформанса:

Давид Ру - художник, перформер;

Николай Попов - композитор, электроника;

Юлия Мигунова - виолончель, перформер;

Басем Аль Ашкар - скрипка, уд;

Сергей Чирков - аккордеон;

Эдита Фил - флейта;

Мария Градова - фортепиано;

Ирина Матинян - перформер;

Джонатан N-GS - математик.

Регистрация посетителей на открытие выставки «Абстракция. Возвращение в будущее» будет проходить предварительно по телефону: +7 (985) 774-29-36.

Все остальные дни выставка будет работать в режиме свободного посещения с 12.00 до 20.00.

Адрес: 2 Атриум, POP UP MUSEUM современного русского искусства в БЦ NEO GEO, ул. Бутлерова д. 17.

Бесплатный паркинг на территории БЦ Neo Geo.

Партнеры:

Инвестиционный фонд недвижимости STONE HEDGE объединяет группу компаний, с 2005 года работающих в сфере редевелопмента и эксплуатации недвижимости российской столицы. Компания специализируется на бизнес-центрах и комплексах аппартаментов.

Создавая новый проект, компания стремится к уникальности, вниманию к деталями и разработке неповторимой концепции, продуманной до мельчайших деталей.

В группу компаний STONE HEDGE входят:

- инвестиционный фонд STONE HEDGE, обеспечивающий финансирование проектов;

- служба заказчика, осуществляющая полный цикл управления проектом – от разработки эскиза проекта до сдачи объекта;

- управляющая компания, поддерживающая состояние объектов на должном уровне и обеспечивающая высокое качество сервиса владельцам недвижимости.

NIKOLSKAYA GALLERY – галерея, специализирующаяся на русском искусстве XX — XXI в. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна советского реализма и индустриального пейзажа, современное искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году. Миссия галереи — популяризация российского искусства как в России, так и других странах мира.