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Китайский Шэньчжэнь станет местом проведения финалов WTA

Воскресенье, 21 Января 2018 20:50
Китайский Шэньчжэнь станет местом проведения финалов WTA Фото из открытых источников

СЕНТ- ПИТЕРСБЕРГ (ST. PETERSBURG), Флорида, 18 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) сегодня сообщили о предоставлении китайскому Шэньчжэню права проведения финала Турнира WTA - самого престижного мероприятия в спортивном календаре Ассоциации, - в период с 2019 по 2028 гг.

 

Победившая заявка поступила от Gemdale Corporation - одной из крупнейших и передовых китайских фирм-застройщиков.  ендерная заявка компании предполагает строительство в центральном районе города сверхсовременного стадиона на 12 000 зрителей и предоставление рекордного призового фонда в размере 14 млн. долл. США для восьми лучших одиночных игроков и восьми пар, что что в два раза больше по сравнению с предшествующим бюджетом чемпионата.

 

«С большим удовольствием я объявляю, что динамичный город Шэньчжэнь был выбран в качестве места проведения финалов Турнира WTA на протяжении следующего десятилетия, - заявил Стив Саймон (Steve Simon), главный исполнительный директор и президент Ассоциации. -  Эта сделка станет крупнейшей и самой значительной в истории финалов WTA за последние 45 лет с момента основания Ассоциации и обещает вывести мероприятие на принципиально новый уровень».

 

«Для Шэньчжэня большая честь стать местом проведения финалов Турнира WTA, - отметил Лью Фэннин, генеральный директор Shenzhen Gemdale Sports Industry Co., Ltd. - Мероприятие мирового класса привлечёт в город как местных, так и зарубежных поклонников тенниса и обеспечит Шэньчжэню репутацию прогрессивного и динамичного мегаполиса.  Мы разделяем ценности WTA - инклюзивность и равенство, - и благодарим за возможность расширить роль Китая в истории мирового тенниса путём проведения мероприятия, поощряющего молодое поколение любить и заниматься спортом».

 

Билли Джин Кинг (Billie Jean King), пионер и основатель WTA, отметила: «Как же здорово наблюдать рост популярности завершающих соревнований турнира нашей Ассоциации! Шэньчжэнь станет фантастическим местом для проведения финалов WTA.  Первый финал нашего турнира состоялся в 1972 году во флоридском Бока-Ратоне ещё до основания WTA. Его призовой фонд составил 100 000 долл. США.  Рекордный фонд 14 млн. долл. США в Шэньчжэне отражает рост популярности нашего вида спорта во всем мире в целом, и в Шэньчжэне и Китае в частности».

 

Сэм Стосур (Sam Stosur), член Совета игроков WTA, прокомментировала: «Я впечатлена щедростью шэньчжэньского предложения. Увеличение призового фонда и строительство нового стадиона c правом наименования открывает перед нами потрясающие возможности. Но что более важно, финансовая поддержка и обязательства, взятые на себя официальными властями города, являются исключительной инвестицией в WTA, которая будет способствовать многолетнему развитию женского тенниса во всех уголках земного шара.  Для меня, как и для всех игроков Ассоциации, это потрясающий момент».

 

В 2019 году пройдёт 49-й турнир Ассоциации, а Шэньчжэнь станет 10-й столицей финала WTA.

 

Сопутствующие ссылки:

http://www.wtatennis.com/news/shenzhen-china-host-wta-finals-starting-2019

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хизер Боулер (Heather Bowler), WTA, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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