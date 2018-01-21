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Новый «подъём» популярности дизеля в Детройте

Воскресенье, 21 Января 2018 15:41
Новый «подъём» популярности дизеля в Детройте Фото из открытых источников

ДЕТРОЙТ (DETROIT), 17 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Рост популярности технологий чистого дизеля получил мощный импульс в ходе Североамериканского международного автосалона-2018 (North American International Auto Show): шесть автопроизводителей анонсировали новые дизельные варианты пассажирских авто, паркетников и малотоннажных грузовиков.

 

!Представленные новинки демонстрируют пристальное внимание отрасли к технологиям чистого дизеля как топливоэкономичной опции для потребителей, а также к сокращению загрязнения воздуха и достижению целей экономии энергоресурсов», - отметил Аллен Шаффер (Allen Shaeffer), исполнительный директор Diesel Technology Forum.  

 

Новое поколение экологичных дизельных автомобилей подвергается как никогда тщательному анализу и оценке. Потребители, отдающие предпочтение дизельной модели при выборе следующего автомобиля, получат поистине уникальную комбинацию бескомпромиссной производительности, очень низких показателей выбросов, топливной эффективности, диапазона дальности и тягового усилия. В линейке имеющихся на сегодняшних день автомобилей на альтернативных источниках энергии дизель является единственным вариантом, представленным во всех транспортных сегментах, - седаны, малотоннажные грузовики, паркетные внедорожники, микроавтобусы и автомобили класса «люкс».

 

«На протяжении вот уже более 85 лет дизельные пикапы играют важную роль на мировом автомобильном рынке и особенно это актуально для США. Презентация новых дизельных опций грузовых моделей вроде Silverado 1500 и F-150 наглядно демонстрирует неослабевающую значимость этой трансмиссии для потребителей и автопроизводителей по всему миру».

 

В 2017 году свыше 65 процентов из 17,25 млн. авто, проданных в США, пришлось на грузовики и внедорожники. Пикап серии F от Ford, Silverado от GM и модель Ram от FCA стали тремя самыми продаваемыми автомобилями в Америке. F-150 является абсолютным бестселлером среди американских грузовиков на протяжении более 40 лет и вот уже свыше 35 лет занимает первую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей всех классов.

 

Новые дизельные автомобили 2018/2019 модельного года: 

 

Пикап GM 2019 Silverado: Дизельная модель 3.0L V-6 с шестью вариантами трансмиссии

Пикап Ford 2018 F-150: Дизельная модель 3.0L V-6 PowerStroke с шестью вариантами трансмиссии

Пикап Fiat Chrysler 2019 Ram 1500: Дизельная модель 3.0L с шестью вариантами трансмиссии

Кроссовер Chevy 2018 Equinox: Турбодизельная модель 1.6L с тремя вариантами трансмиссии

Компактные седаны Chevy 2018 Cruze и Сruze Hatch: Дизельная модель 1.6L с тремя вариантами трансмиссии

Компактный внедорожник Jeep 2019 Wrangler: Модель 3.0L V-6 EcoDiesel с тремя вариантами трансмиссии

Седан BMW 2018 540d: дизельная модель xDrive с шестью вариантами трансмиссии

Кроссовер Kia Sorento: дизельная модель будет представлена в ближайшее время

Узнайте больше на веб-сайте https://www.dieselforum.org/

 

Diesel Technology Forum  является некоммерческой организацией, деятельность которой ориентирована на привлечение внимания к важности дизельных технологий.

 

Контактная информация: 

Сара Дирндорфер (Sarah Dirndorfer) 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

301.668.7230 (раб. тел.) 301.706.8276 (моб. тел.)

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/324694/diesel_technology_forum_logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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