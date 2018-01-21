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GAC Motor представила инновационные продукты высочайшего качества на автосалоне NAIAS 2018

Воскресенье, 21 Января 2018 14:13
GAC Motor представила инновационные продукты высочайшего качества на автосалоне NAIAS 2018 Фото из открытых источников

ДЕТРОЙТ (DETROIT), 18 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, самый быстроразвивающийся автопроизводитель Китая, продемонстрировал полную линейку продукции в день открытия Североамериканского международного автосалона-2018 (NAIAS) в Детройте (штат Мичиган). В фирменной линейке представлен новейший седан GAC Motor - GA4, - и инновационный концепт-кар Enverge.

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8255151-gac-motor-naias-2018/

 

Разработанная на базе кросплатформенной модульной архитектуры GAC (G-CPMA) модель GA4 отвечает потребностям и ожиданиям потребителей в вопросах высокого комфорта и показателей езды. По всем прогнозам, эта модель в будущем станет новым лидером на рынке седанов А-класса. Официальный старт продаж GA4 состоится 18 января в китайском Шанхае.

 

Ещё одним знаковым событием стал дебют новейшего концепт-кара GAC - Enverge, - инновационной разработки компании в сфере электрокаров-кроссоверов. Являясь первым компактным концептуальным внедорожником на новых источниках энергии, разработанным компанией GAC Motor для североамериканского рынка, Enverge отличается революционным дизайном и использованием важных технологических достижений в cфере подобного автотранспорта (NEV), демонстрируя новаторскую привлекательность автомобилей будущего.

 

Кроме того, на выставке представлена и полная линейка люксовых моделей С-класса от GAC Motor, включая первый премиальный минивэн GM8, роскошный семиместный внедорожник GS8 и флагманский седан компании GA8. Эти три модели наглядно демонстрируют, почему GAC Motor неизменно сохраняет за собой статус самого инновационного автопроизводителя Китая. Участие в автосалоне является важной вехой в переходе GAC Motor к новой эпохе китайского лидерства на потребительском рынке.

 

Компания отлично подготовлена к трудностям выхода на зрелый рынок США и планирует предложить американским потребителям передовое качество, технологии и дизайн. По данным отчета о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor пять лет подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что отражает значительные достижения производителей Поднебесной с точки зрения повышения качества продукции.

 

«Для достижения нашей цели мы планируем уже в этом году учредить филиал по продажам - GAC Motor North America Sales Company, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - В марте мы впервые примем участие в ежегодной конвенции NADA в Лас-Вегасе. Это станет ещё одним шагом в рамках подготовки к выходу на североамериканский рынок в четвёртом квартале 2019 года».

 

Райан Лафонтейн (Ryan LaFontaine), президент 2018 NAIAS, дал высокую оценку элитным моделям, представленным GAC Motor на автосалоне. «Продукция GAC Motor глубоко впечатлила меня своим замечательным качеством и передовым дизайном. Мы с оптимизмом оцениваем потенциал GAC Motor на рынке США и с нетерпением ждём возможности увидеть их автомобили на наших дорогах».

 

«Мы стремимся привлекать к себе внимание и поддержку мировой общественности, - добавил Юй Цзюнь. - В желании выйти на североамериканский рынок GAC Motor готова делиться своими высококачественными продуктами и сотрудничать со всеми партнёрами для создания лучшего мобильного будущего».

 

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. В 2017 году GAC Motor продемонстрировала рост продаж на уровне 37,2% по сравнению с предшествующим годом. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality Studysm (IQS) компания пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов. В 2017 году компания произвела и продала 500 000 автомобилей, а к 2020 году планирует достичь показателя в 1 000 000 авто. Располагая сетью продаж и послепродажного обслуживания в 14 странах мира и пользуясь поддержкой ведущих мировых поставщиков, GAC Motor намеревается в 2019 году выйти на рынок США.

 

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/630342/Yu_Jun_president_of_GAC_Motor.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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