Mindray представляет прибор BeneVision N1, обеспечивающий бесперебойный мониторинг состояния пациента в процессе транспортировки

Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray, международный поставщик медицинского оборудования, анонсировала выпуск прибора для контроля за состоянием пациента BeneVision N1 Patient Monitor. Монитор BeneVision N1, разработанный для удовлетворения различных потребностей в ходе транспортировки пациентов внутри больницы и за её пределами, представляет собой надёжное и гибкое решение, способное без проблем интегрироваться в Систему мониторинга состояния пациента BeneVision (BeneVision Patient Monitoring Solution) и обеспечивать максимальную мобильность, непрерывность получения данных о пациенте и упрощение рабочих процессов. Решение, соответствующее стандартам транспортировки пациентов за пределами медицинских учреждений EN1789, EN13718-1, IEC60601-1-12, а также стандартам американских вооружённых сил, прекрасно подходит для использования на борту различных транспортных средств как на суше, так и в воздухе.

BeneVision N1 сочетает ультрасовременный дизайн и инновационные технологии с клинически протестированными простыми в эксплуатации рабочими режимами, одновременно обеспечивая целостность данных. Монитор размером не больше ладони и весом менее 1 кг предоставляет чёткую картинку со всех углов зрения, оснащён сенсорным HD-дисплеем и интуитивным пользовательским интерфейсом.

Расширенные возможности анализа данных в BeneVision N1, гарантируемые многопараметрической платформой Platinum Multi, значительно повышают точность данных и обеспечивают возможность подавления помех. Полностью интегрированный боковой модуль CO2 контролирует дыхание пациента, напрямую соединяясь с пробоотборной линией и устраняя необходимость в использовании дополнительных внешних модулей в процессе транспортировки.

BeneVision N1 с лёгкостью адаптируется под клинические потребности в масштабах всей больницы и может служить как подключаемым модулем, так и устройством контроля в ходе перевозки пациента или отдельно стоящим монитором непосредственно возле кровати больного. Прибор может подключаться к прикроватному монитору серии BeneVision N в качестве модуля или полностью заменять его. Обширные возможности подключения позволяют BeneVision N1 следить за состоянием пациента на протяжении всего процесса лечения и ухода, обеспечивая целостность данных и тем самым повышая общую эффективность управления информацией.

Основной задачей прибора, в основу которого положены новейшие технологические инновации Mindray в области клинического мониторинга, является предоставить медицинскому персоналу и больницам дополнительные возможности и повысить продуктивность их деятельности. Компания Mindray твёрдо намерена и дальше сохранять за собой пионерские позиции в сфере решений для контроля за состоянием пациентов в процессе транспортировки и закреплять успех предыдущего транспортного монитора BeneView T1, получившего обширное признание на рынке.

Для получения более подробной информации о полной системе BeneVision Patient Monitoring Solution посетите веб-сайт http://www.mindray.com/en/productlist/High_Acuity_PMS.html

О компании Mindray:

Mindray является ведущим международным поставщиком медицинского оборудования. Компания направляет свою деятельность на предоставление всему человечеству доступа к лучшим средствам здравоохранения. С момента основания в 1991 Mindray cпециализируется на разработке решений для контроля за состоянием пациентов и систем жизнеобеспечения, диагностики in vitro и медицинской визуализации.

Контактная информация:

Хэйли Пэн (Hailey Peng)

Департамент коммуникаций Mindray

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/628559/BeneVision_N1.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хэйли Пэн (Hailey Peng), +86-755-8188-7613