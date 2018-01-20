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Jam City представляет тизер и новые подробности о мобильной игре «Harry Potter: Hogwarts Mystery»

Пятница, 19 Января 2018 18:55
Jam City представляет тизер и новые подробности о мобильной игре «Harry Potter: Hogwarts Mystery» Фото из открытых источников

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 18 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня студия мобильных игр Jam City со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе и компания Warner Bros. Interactive Entertainment, обнародовала новые детали о «Harry Potter: Hogwarts Mystery» -- включая первый тизер игры. «Harry Potter: Hogwarts Mystery» - первая игра, в которой игроки способны создавать собственных персонажей и погружаться в жизнь студентов «Хогвартса». В этом ролевом приключении игроки создают персональный аватар ученика, посещают занятия, осваивают мастерство магии, заводят друзей и соперников среди других студентов, принимают важные решения, влияющие на дальнейший ход истории их персонажа - одним словом, проживают годы в «Хогвартсе», становясь настоящими колдуньями или волшебниками.  Игра будет выпущена под лейблом Warner Bros. Interactive Entertainment Portkey Games - брендом, созданным специально для игровых продуктов, посвящённых магии и приключениям в «Волшебном мире Гарри Поттера» Дж.К. Роулинг.

 

 

Еще до релиза, запланированного на весну этого года, продукт будет представлен поклонникам на предстоящем Празднике Гарри Поттера, организуемом Universal Studios в Орландо (шт. Флорида) с 26 по 28 января этого года. Участники этого мероприятия получат возможность приоткрыть завесу тайны над новой игрой, посетив два семинара от команды Jam City, а также стенд «Harry Potter: Hogwarts Mystery», где их ждут эксклюзивные сувениры, пробная игра, встречи с создателями и другие волшебные сюрпризы.

 

«Harry Potter: Hogwarts Mystery» - это ролевая игра, посвящённая магии, дружбе и жизни студентов Школы чародейства и волшебства «Хогвартс», - отметил Крис ДеВольф (Сhris DeWolfe), соучредитель и главный исполнительный директор Jam City.  - Мы с радостью предоставим поклонникам серии романов о юном волшебнике возможность первыми познакомиться с этим продуктом в ходе Праздника Гарри Поттера, а уже этой весной все желающие игроки смогут насладиться полной версией игры и пройтись по коридорам «Хогвартса» в качестве будущих волшебников».

 

Действие игры разворачивается во времена между рождением Гарри Поттера и его зачислением в ряды студентов знаменитой школы, когда её учениками были Нимфадора Тонкс и Билл Уизли. Система персонализации аватаров позволяет игрокам непрерывно модернизировать свой персонаж по мере приобретения новых магических навыков и опыта - и даже выбирать собственного домашнего питомца. Прежде чем приступить к многолетнему обучению в «Хогвартсе», вы присоединитесь к одному из четырёх Домов. Игроки будут принимать участие в занятиях по практической магии, где, кроме всего прочего, научатся делать зелья и освоят навык перевоплощения. Все полученные знания пригодятся в решении загадок и прохождении через различные увлекательные испытания. По мере освоения навыков игроки будут открывать новые локации, заклинания и прочие магические возможности. 

 

В «Harry Potter: Hogwarts Mystery» представлена как масштабная общая сюжетная канва, так и небольшие истории - например, испытания дружбы. Игра основана на новой системе контактов, в которой решения, принимаемые игроками как в активной, так и в повествовательной части, влияют на дальнейший ход игры, а также на их восприятие другими персонажами. Это позволит поклонникам Гарри Поттера стать именно такими волшебниками или колдуньями, какими они хотят.  

 

Игра «Harry Potter: Hogwarts Mystery» лицензируется Warner Bros. Interactive Entertainment и разработана Jam City. Релиз продукта для мобильных устройств состоится этой весной под лейблом Рortkey Games - брендом, созданным специально для игровых продуктов, посвящённых магии и приключениям в «Волшебном мире Гарри Поттера» Дж.К. Роулинг. Приобрести игру можно будет в App Store, Google Play и Amazon Appstore. Для получения дополнительной информации о «Harry Potter: Hogwarts Mystery» по мере её обнародования, а также для общения с другими поклонниками Гарри Поттера в процессе ожидания выхода игры посетите www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery. Больше информации можно также получить по ссылке www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

 

О компании Jam City:  

Jam City является глобальным лидером в сфере мобильных приложений, создающим игры для миллионов игроков по всему миру.  Основанная в 2010 году бывшими соучредителями MySpace Крисом ДеВольфом и Абером Уиткомбом совместно с экс-руководителем 20th Century Fox Джошем Игуадо компания уже создала ряд весьма успешных и популярных игр, включая Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game, Marvel Avengers Academy и многие другие.  Jam City уверенно входит в число компаний, идущих в авангарде масштабной монетизации мобильных технологий. Располагая штатом из 500 сотрудников, работающих в студиях компании в Сиэттле, Сан-Франциско, Сан-Диего и Буэнос-Айресе, а также в штаб-квартире в Лос-Анджелесе, Jam City удалось создать глобальный бизнес, основанный на принципах революционной креативности.

 

О компании Warner Bros. Interactive Entertainment: 

Warner Bros. Interactive Entertainment, подразделение Warner Bros. Home Entertainment, Inc., является ведущим мировым издателем, разработчиком, лицензиаром и дистрибьютором интерактивного развлекательного контента для всех платформ, включая игровые консоли, портативные устройства, мобильные гаджеты и ПК. В число продуктов компании входят как собственные разработки, так и игры сторонних создателей.

 

О бренде Portkey Games:  

Portkey Games от Warner Bros. Interactive Entertainment - новый лейбл, созданный специально для игровых продуктов, посвящённых магии и приключениям в «Волшебном мире Гарри Потера» Дж.К. Роулинг.  Новые игровые продукты позволяют игрокам изучать и становиться центром собственного приключения в мире чародейства и волшебства. 

 

О серии романов о Гарри Поттере:  

Популярность романов о Гарри Поттера до сих пор остаётся поистине глобальным феноменом. Каждая из семи книг созданной Дж.К. Роулинг серии поставила рекорды продаж. На сегодняшний день, в мире было продано 450 млн. экземпляров книг серии, переведённой на 80 языков мира. Фильмы о Гарри Поттере, продюсированные компанией Warner Bros. Pictures, собрали в мировом прокате свыше 7,7 млрд. долл. США, что сделало эту франшизу самой успешной в истории кинематографа.

 

Программное обеспечение HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. Разработано Jam City. Jam City® и логотип Jam City являются зарегистрированными и/или незарегистрированными торговыми марками Jam City, Inc.  PORTKEY GAMES © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. Все права защищены. Издательские права на HARRY POTTER (ГАРРИ ПОТТЕР) и FANTASTIC BEASTS (ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ) © Дж. К. Роулинг. J.K. ROWLING'S WIZARDING WORLD (ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЖ. К. РОУЛИНГ) является торговой маркой Дж. К. Роулинг и Warner Bros. Entertainment Inc. Персонажи, названия и сопутствующая фирменная символика PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, HARRY POTTER и FANTASTIC BEASTS являются торговыми марками и © Warner Bros. Entertainment Inc. Все права защищены.

 

ЛОГОТИП WB GAMES, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. 

(s18)

 

 

видео - https://www.youtube.com/watch?v=0aCPEgJz3uQ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/628365/Harry_Potter_Hogwarts_Mystery_from_Jam_City.jpg 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/554701/JamCity_Com_Logo.jpg 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/617617/Hogwarts_Mystery_Logo.jpg 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сара Росс (Sarah Ross) для Jam City, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 310-924-1404; Кьелл Вистад (Kjell Vistad), Гильберто Уильямс-Гамбоа (Gilberto Williams-Gamboa), ONE PR Studio (для Jam City в США), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 510-893-3271

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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