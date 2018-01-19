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World Religion News опубликовала статью о том, почему Патриарх Константинопольский оставляет без внимания проблему Иерусалима

Пятница, 19 Января 2018 16:14
World Religion News опубликовала статью о том, почему Патриарх Константинопольский оставляет без внимания проблему Иерусалима Фото из открытых источников

САНТА-МОНИКА, шт. Калифорния, January 16, 2018/PRNewswire/ -- World Religion News опубликовала статью Клода Монике (Claude Moniquet), соучредителя Европейского центра стратегической разведки и безопасности (European Strategic Intelligence and Security Center), в которой он рассматривает сложное положение, в котором оказался Патриарх Константинопольский Варфоломей при попытке лавировать между целями и интересами турецких властей и властей США, к которым относится греко-американская Епархия, крупнейший "донор" Вселенского патриархата Константинопольского.

 

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/629379/World_Religion_News_Ecumenical_Patriarch.jpg )

 

Чтобы прочитать полный текст статьи, опубликованной 3 января, перейдите по ссылке: http://www.worldreligionnews.com/featured-contributors/ecumenical-patriarch-ignore-problem-jerusalem 

 

Его невыгодное положение становится более очевидным вследствие одиозного признания президентом Трампом Иерусалима столицей Израиля и последовавшего за этим внепланового саммита Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле, который постановил, что исламский мир считает Восточный Иерусалим столицей Палестины.

 

Как отмечает автор статьи, Патриарх Варфоломей хранит молчание, несмотря на то, что был в это время в самом центре событий (в день исторического признания он находился в Израиле в Иерусалимском университете для получения награды "за признание заслуг в межконфессиональном диалоге"), и находился в уникальном положении, имея в руках все средства для ведения межконфессионального диалога в это трудное время. Далее автор выдвигает предположения о возможных причинах, которые не позволили Патриарху Константинопольскому высказать свое мнение о ситуации с Иерусалимом и каким образом это характеризует влиятельность Патриарха Варфоломея в христианском мире.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/629379/World_Religion_News_Ecumenical_Patriarch.jpg 

 

Source:

World Religion News

 

Claude Moniquet (Клод Монике), World Religion News, 2118 Wilshire Blvd #491, Santa Monica, CA 90403, эл.почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел.: +1.4806242599, факс: +1.4806242598

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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