World Religion News опубликовала статью о том, почему Патриарх Константинопольский оставляет без внимания проблему Иерусалима

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САНТА-МОНИКА, шт. Калифорния, January 16, 2018/PRNewswire/ -- World Religion News опубликовала статью Клода Монике (Claude Moniquet), соучредителя Европейского центра стратегической разведки и безопасности (European Strategic Intelligence and Security Center), в которой он рассматривает сложное положение, в котором оказался Патриарх Константинопольский Варфоломей при попытке лавировать между целями и интересами турецких властей и властей США, к которым относится греко-американская Епархия, крупнейший "донор" Вселенского патриархата Константинопольского.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/629379/World_Religion_News_Ecumenical_Patriarch.jpg )

Чтобы прочитать полный текст статьи, опубликованной 3 января, перейдите по ссылке: http://www.worldreligionnews.com/featured-contributors/ecumenical-patriarch-ignore-problem-jerusalem

Его невыгодное положение становится более очевидным вследствие одиозного признания президентом Трампом Иерусалима столицей Израиля и последовавшего за этим внепланового саммита Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле, который постановил, что исламский мир считает Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Как отмечает автор статьи, Патриарх Варфоломей хранит молчание, несмотря на то, что был в это время в самом центре событий (в день исторического признания он находился в Израиле в Иерусалимском университете для получения награды "за признание заслуг в межконфессиональном диалоге"), и находился в уникальном положении, имея в руках все средства для ведения межконфессионального диалога в это трудное время. Далее автор выдвигает предположения о возможных причинах, которые не позволили Патриарху Константинопольскому высказать свое мнение о ситуации с Иерусалимом и каким образом это характеризует влиятельность Патриарха Варфоломея в христианском мире.

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https://mma.prnewswire.com/media/629379/World_Religion_News_Ecumenical_Patriarch.jpg

Source:

World Religion News

Claude Moniquet (Клод Монике), World Religion News, 2118 Wilshire Blvd #491, Santa Monica, CA 90403, эл.почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел.: +1.4806242599, факс: +1.4806242598