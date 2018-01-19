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Подразделение Merck Consumer Health следует принципам движения WE100

Пятница, 19 Января 2018 13:00
Подразделение Merck Consumer Health следует принципам движения WE100 Фото из открытых источников

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, January 18, 2018/PRNewswire/ -- 

- Подразделение Consumer Health ускоряет темпы реализации инициативы WE100(R) запуском новой программы партнёрства с фармацевтами Великобритании в стремлении обеспечить населению планеты 100 лет здоровой жизни  

- Femibion(R) отдаёт дань работающим мамам новой кампанией "MumPlus"  

- Vigantolvit(R) пополняет линейку продуктов с витамином D под брендом Vigantol(R)

 

Ведущая научно-технологическая компания Merck поддерживает устойчивую динамику развития своего подразделения Consumer Health запуском нескольких новых программ для общего движения WE100, а также для двух своих легендарных брендов. Движение We100 было учреждено с целью реализации задач подразделения Consumer Health, деятельность которого направлена на подготовку общества с новой эре человечества, живущего здоровой жизнью до 100 лет.

 

Новая программа партнёрства с британскими фармацевтами в вопросах здоровой жизни  

После состоявшейся в ноябре 2017 года публикации брошюры (http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html ), проливающей свет на пути подготовки молодого поколения к столетнему здоровому существованию, подразделение Merck Consumer Health продолжает реализовывать свою амбициозную задачу по ликвидации разрыва между понятиями "жить дольше" и "жить дольше и здоровее". С этой целью подразделение возобновило активное сотрудничество с фармацевтами, представив новую программу специализированного обучения британских специалистов под названием "Young for Old, Old for Young" (Молодые для старых, старые для молодых).

 

Эта программа ориентирована на предоставление фармацевтам поддержки в преодолении специфических трудностей, с которыми сталкиваются стареющие потребители, - таких как, к примеру, неполноценно питание. По данным фонда British Nutrition Foundation, риску нарушения питания подвергается один из семи людей старшего поколения[1]. Благодаря специализированной программе обучения "Young for Old, Old for Young", фармацевты получат возможность расширить свои навыки в распознавании потребностей и предоставлении потребителям надлежащих рекомендаций по вопросам здоровья и питания.

 

Ута Кеммерих-Кейл (Uta Kemmerich-Keil), главный исполнительный директор и президент Merck Consumer Health, прокомментировал: "Концепция, положенная в основу WE100, базируется на твёрдой уверенности в том, что обеспечение людям возможности жить дольше и как можно здоровее должно стать главным приоритетом для всех поколений". В Великобритании программа WE100 завоевала внимание и поддержку со стороны таких представителей политических кругов, как член парламента от лейбористской партии Элеанор Смит (Eleanor Smith).

 

Кампания "MumPlus" от Femibion чествует работающих матерей  

Результаты недавнего опроса[2], проведённого специалистами Femibion - ведущей марки мультивитаминов для беременных и стратегического бренда подразделения Consumer Health, - показали, что 62% процента женщин полагают, что рождение детей остановит или существенно замедлит их карьерный рост. Femibion принял решение добиться радикального изменения этого стереотипа, превратив работу в место, где материнство не только оценивается правильно, но и служит поводом для гордости. В ходе опроса 94% женщин поддержали эту цель, признав, что реальность далеко не всегда соответствует их ожиданиям.

 

Посредством серии креативных видеороликов бренд стремится распространить ободряющий "месседж" о том, что женщина не должна делать выбор между работой и материнством, а с лёгкостью сочетать их. Создатели MumPlus открыли официальную страницу на LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/mumplus ), дабы вдохновить женщин на поддержку кампании и побудить работодателей изменить стереотипное мышление в отношении работающих матерей. Чтобы ещё эффективнее передать послание кампании, был разработан специальный "бейдж" LinkedIn, который работающие матери могут добавлять к своим профилям. Этот бейдж олицетворяет позицию пользователей, согласно которой материнство способно принести дополнительную ценность работе. Femibion продолжает возглавлять процесс цифровой трансформации подразделения, концентрируя значительную часть своей маркетинговой деятельности на общение с потребителями в онлайн-режиме - например, посредством дискуссий в LinkedIn - основной площадке для работающих мам, ведущих свой профессиональный профиль в Интернете.

 

Успешное расширение бренда в полной мере соответствует духу Vigantol  

Vigantol, бренд продуктов с витамином D №1 в Германии[3], успешно расширил свой ассортимент пищевой добавкой Vigantolvit (2000 ЕД). Запуск нового продукта внёс свой вклад в уверенный рыночный рост бренда, темпы которого выражаются двузначными числами.

 

Целью недавно представленной кампании Vigantolvit является продемонстрировать, как здоровый и сознательный стиль жизни способствует активному будущему. Центральный персонаж кампании - 60-летняя бабушка, увлекающаяся сёрфингом вместе с дочерью и внучкой. Кампания также иллюстрирует желание Vigantolvit объединять разные поколения при помощи активного стиля жизни. Следуя слогану "Young with Old. Old with Young", эта инициатива в полной мере отвечает стремлению Consumer Health подготовить общество к новой эре человечества, живущего здоровой жизнью до 100 лет.

 

О подразделении Merck Consumer Health  

Деятельность подразделения Consumer Health компании Merck направлена на подготовку общества с новой эре человечества, живущего здоровой жизнью до 100 лет. С этой целью подразделение поддерживает так называемое движение WE100(R), ориентированное на реализацию проектов и коммуникацию с обществом. Ведущие бренды Merck Consumer Health - Neurobion(R), Bion(R), Nasivin(R), Seven Seas(R), Dolo-Neurobion(R) и Femibion(R), - поддерживают эту глобальную задачу посредством создания инноваций, вдохновлённых нуждами потребителей. - Подразделение Consumer Health располагает штатом из более чем 3 800 сотрудников и осуществляет свою деятельность на 40 рынках по всему земному шару. В портфеле подразделения представлены бренды с ежегодным объёмом продаж на уровне свыше 1 млрд. долл. США. Consumer Health является медицинским подразделением в составе Merck Group с международной штаб-квартирой в немецком Дармштадте. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.merck-consumer-health.com  или https://twitter.com/merck_ch 

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке http://www.merckgroup.com/subscribe.

 

О компании Merck  

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15,0 млрд. евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остается мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

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1. British Nutrition Foundation (2016). Пожилые люди [онлайн]. См. ссылку: https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/life/older-adults.html?limit=1&start=5

[проверено 13 февраля 2017 г.].

2. Опрос Femibion, проведённый в 2017 году в Германии

3. Insight Health Marktdaten, ehem. VIGANTOLETTEN(R), Absatz MAT 08/2017

 Контактная информация: Ларс Аторф (Lars Atorf), +49-6151-856-3114

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160524/371574LOGO )

Photo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20160524/371574LOGO 

 

Source:

Merck

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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