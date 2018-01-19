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Дом Hermès представлен на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH)

Четверг, 18 Января 2018 20:01
Дом Hermès представлен на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) Фото из открытых источников

ЖЕНЕВА, January 15, 2018/PRNewswire/ -- Дом Hermès представляет новую концепцию времени на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), которая пройдет в Женеве с 15 по 19 января 2018 г.

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628419/Hermes_pavilion.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628420/Hermes_Paris.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628421/Maison_Hermes_pavilion.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628422/La_Montre_Hermes.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628423/Hermes_time.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628424/Hermes_Installation.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628425/Montre_Hermes_Installation.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628426/Hermes_new_vision.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628427/Hermes_architecture.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628428/Hermes_shapes.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628442/Hermes_Watches.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628443/Hermes_Watches_4_Colours.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628444/Hermes_Black_Watch.jpg )

 

Изделия марки Hermès представлены на фоне теплого, утонченного современного интерьера, разработанного фирмой архитектурного проектирования интерьера RDAI. Уникальное сочетание звука, цвета и освещения, представленное дизайном мебели, создает ощущение полной безмятежности. Посетителей встречает просторный атриум с решетчатыми кленовыми перегородками. Каждый образец часов представлен в стеклянном кубе. Множество изолированных уголков, составляющих неотъемлемую часть интерьера, позволяет без стеснения обсуждать представленные на выставке модели. Встроенная сцена, кулисы которой сделаны из тканей компании Hermès, предназначена для пресс-конференций и презентаций.

 

Расположенная в самом центре выставки инсталляция голландского художника Леви Ван Велюва (Levi Van Veluw) предоставляет посетителям выставки возможность поделиться своими впечатлениями. Сквозь прозрачные квадратные просмотровые окна, выполненные в стиле старинных технологий и показывающих очертания платков Hermès, художник представляет девять интерактивных анимаций. Посетители приводят в действие небольшие механизмы, которые с помощью системы поршней и приводов вдыхают жизнь в эффектную фигуру, расположенную в центре атриума. Строительная машина заставляет посетителей испытать неподвластные времени ощущения, это наполненное всем спектром эмоций представление на тему "Время, объект воздействия компании Hermès".

 

Потому что в компании Hermès время - это тоже объект воздействия. В отличие от технических демонстраций, цель которых измерять и контролировать время, Hermès имеет смелость исследовать иные измерения. "Мы хотим показать забавную сторону взаимоотношений со временем с помощью предмета, который выполняет свою истинную функцию", - говорит Пьер Алексис Думас (Pierre-Alexis Dumas), художественный директор компании Hermès. "Мы создаем часы, совершенствуя многочисленные навыки и воплощая безмятежную перспективу времени".

 

Часы Carré H, Arceau Casaque и Arceau Pocket Millefiori, представленные на выставке SIHH, несут в себе напряжение, присущее объекту-времени.

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/628419/Hermes_pavilion.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628420/Hermes_Paris.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628421/Maison_Hermes_pavilion.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628422/La_Montre_Hermes.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628423/Hermes_time.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628424/Hermes_Installation.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628425/Montre_Hermes_Installation.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628426/Hermes_new_vision.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628427/Hermes_architecture.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628428/Hermes_shapes.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628442/Hermes_Watches.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628443/Hermes_Watches_4_Colours.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/628444/Hermes_Black_Watch.jpg 

 

Source:

Hermès

 

Фото часов Hermès можно скачать по ссылке http://www.press.hermes-horloger.com/fr Международная пресс-служба компании Hermès: Ina Delcourt (Ина Делькорт), +33(0)1-40 17-47-89; Пресс-служба компании Hermès Horloger, Katy Jolidon (Кэти Джолидон), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +41(0)32-366-71-00

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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