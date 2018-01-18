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Платформа trade.io представляет революционное блокчейновое приложение для верификации сделок

Среда, 17 Января 2018 21:33
Платформа trade.io представляет революционное блокчейновое приложение для верификации сделок Фото из открытых источников

ЦУГ (ZUG), Швейцария, January 11, 2018/PRNewswire/ --Завершив недавно успешный раунд ICO, в ходе которого от 15 000 участников удалось привлечь 31 млн. долл.США, платформа trade.io [http://trade.io ] сообщила дату выпуска полудецентрализованного приложения для подтверждения данных о сделках в блокчейне. Говоря простым языком, разработчики trade.io [http://trade.io ] создали метод, позволяющий клиентам гарантировать отсутствие вмешательств в 100% "сырые" сведения, отображаемые их брокерами.  

 

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

 

Приложение под названием "BTV" или Blockchain Trade Verification будет функционировать в виде уникальной информационной панели с возможностью отображения данных с любой торговой площадке или из любого класса активов. Для подтверждения данных BTV использует смарт-контракты на основе IPFS и блокчейна Ethereum. Это обеспечит любому брокеру, осуществляющему операции с иностранной валютой, криптовалютами, CFD-контрактами или частным капиталом, возможность предоставлять клиентам максимальную прозрачность сделок.

 

Главный исполнительный директор площадки Джим Прейсслер (Jim Preissler), комментируя выпуск BTV, отметил: "Это приложение наглядно демонстрирует результаты упорного 6-месячного труда команды наших разработчиков и архитекторов данных, который и позволил претворить концепцию BTV в реальность. Мы рады первыми на рынке представить такое решение, демонстрирующее потенциал блокчейна во всех классах активов. По нашему убеждению, BTV предоставляет трейдерам тот уровень прозрачности, что необходим для совершения сделок по справедливой цене без досадных потерь, а брокерам даёт возможность предлагать клиентам дополнительную выгоду".

 

Запуск BTV запланирован на вторник, 29 января. Первыми пользователями приложения станут компания Primus Global Ltd (ранее известная под названием FX Primus Europe (CY) Ltd), брокер, деятельность которого регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам (CySEC), а также Primus Capital Markets UK Ltd. (PCM), британский брокер, руководствующийся стандартами FCA.  В будущем платформа trade.io планирует предоставить лицензии и другим брокерам, заинтересованным в открытии доступа к BTV для своих клиентов. Изображения интерфейса ВTV представлены на веб-сайте trade.io [http://trade.io ] по следующей ссылке: https://trade.io/btv 

 

Трейд Токен или (TIO)от trade.io будет допущен к официальным торгам на бирже OKEx с 11 января.

 

О платформе trade.io  

trade.io совершает демократическую революцию на финансовых рынках и экономит инвесторам и компаниям деньги, благодаря сокращению или полному отказу от комиссионных платежей и устраняя неконструктивные аспекты путём использования инновационной блокчейн-платформы. Мы буквально подрываем основы целой экосистемы банков, консультантов, рынков и регистраторов, взимающих комиссионные вознаграждения буквально на каждом шагу, избавляясь от услуг посредников при помощи более эффективных одноранговых блокчейн-платформ. Биржа trade.io не только поддерживает торговлю активами, но и эффективный листинг активов в криптовалютной экономике в нестираемой и надёжной истории блокчейна. Компания сочетает эти операционные активы с компетенцией в инвестиционно-банковской сфере, опытом консалтинга высокого уровня, а также со способностью управлять своей системой в регулируемой и согласованной среде. 

 

Узнайте больше по ссылке https://trade.io/btv 

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg 

 

Source:

trade.io

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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