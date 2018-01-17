Индекс цен на живых свиней Xinhua (Rongchang) предоставит ценную справочную информацию для функционирования отрасли

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ПЕКИН (BEIJING), 12 января 2018 г. /PRNewswire/ -- «Индекс цен на живых свиней Xinhua (Rongchang)», составляемый Китайской службой экономической информации CEIS) совместно с новостным агентством «Синьхуа» и Народным правительством р-на Жунчан г. Чунцин КНР, был обнародован 27 декабря 2017 года.

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По словам участников пресс-конференции по этому случаю, индекс цен ориентирован на контроль текущего состояния рынка живых свиней в стране и предоставление ценной справочной информации для игроков отрасли.

На мероприятии с приветственными речами выступили Су Хуэйчжи (Su Huizhi), вице-президент CEIS, Лу Яньчунь (Lu Yanchun), директор Центра мониторинга цен при Национальном комитете по развитию и реформам КНР, Ван Сяобин (Wang Xiaobing), директор Информационного центра Министерства сельского хозяйства, и Ши Юлун (Shi Youlong), главный зооинженер Национальной станции животноводческого хозяйства.

За запуском «Индекса цен на живых свиней Xinhua (Rongcheng)» стоит стремление создать открытую и прозрачную систему информирования. Изучение механизмов образования цен на живых свиней, а также точный и своевременный мониторинг текущего состояния и тенденций развитий данного сегмента рынка имеют решающие значение для нейтрализации нерациональных колебаний цен на живых свиней. По словам г-на Су, индекс способен предоставлять авторитетные и эффективные критерии для производства и функционирования отрасли.

Как отметил глава чунцинского района Жунцин Ли Чжунву (Li Zhongwu), рынок торговли живыми свиньями в р-не Жунчан г. Чунцин является единственным национальным рынком животноводческой продукции, получившим лицензию Министерства сельского хозяйства -на его долю приходится около 8 процентов всего ежегодного оборота живых свиней в стране.

«Индекс цен на живых свиней Xinhua (Rongchang)» будет предоставлять участникам индустриальной цепочки - от фермеров до перерабатывающих предприятий, - ранние предупреждения и ориентиры для производства, а компетентным органам и соответствующим рыночным организациям обеспечит количественный базис для принятия решений в целях продвижения структурной реформы системы поставок и максимального сокращения влияния «свиного цикла».

Диапазон выборки «Индекса» охватывает 31 провинцию и городской агломерат страны, а в число основных категорий мониторинга входят живые свиньи, поросята и кабаны. Базовой точкой отсчёта является показатель в 100 пунктов по состоянию на 4 июня 2017 года. Индекс будет публиковаться каждый понедельник.

К 17 декабря 2017 года «Индекс цен на живых свиней» составил 115,75, что на 0,70 или 0,61 процент выше по сравнению с предшествующим периодом и соответствует повышению на 15,75 процентов в сравнении с базовым периодом.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: 86 10 63074558