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Президент Tiens Group Ли Цзиньюань принял участие в 5-м Китайском форуме по вопросам глобального развития малых и средних предприятий

Среда, 17 Января 2018 12:30
Президент Tiens Group Ли Цзиньюань принял участие в 5-м Китайском форуме по вопросам глобального развития малых и средних предприятий Фото из открытых источников

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 12 января 2018 г. /PRNewswire/ -- 10 января 2018 года на территории отеля Intercontinental в Ханчжоу состоялся 5-й Китайский форум по вопросам глобального развития малого и среднего бизнеса (Fifth China SME Global Development Forum) и 5-й Китайский форум по вопросам инноваций и развития брендов. Президент Tiens Group Ли Цзиньюань (Li Jinyuan), занимающий пост старшего вице-президент Международного альянса предприятий МСБ в китайском регионе, принял участие в этом мероприятии, где обсудил с другими лидерами и экспертами новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в 2018 году, а также пути содействия таким предприятиям в привлечении международных ресурсов, расширении своего присутствия на мировых рынках и поиске партнёров для совместного создания инновационных платформ. 

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/628000/Chairman_Li_Jinyuan_having_a_dialogue_with_David_Cameron.jpg

 

Кроме г-на Ли, в форуме приняли участие г-н Хоу Янь (Hou Yan), помощник президента Tiens Group, и г-жа Хуан Цзячжэнь (Huang Jiazhen), старший директор департамент брендинга и связей с международной общественностью Tiens Group.

 

Мероприятие было организовано Международным альянсом МСБ совместно с Ассоциацией по международному сотрудничеству и обмену между США и Китаем и Китайским проектом развития и инноваций брендов. Участники конференции под тематическим названием «Новая эра» провели комплексный анализ процессов экономического развития в 2017 году, активно обсудили тенденции китайского и международных рынков в 2018 году с целью освоения глобальных бизнес-возможностей.

 

Все присутствующие на форуме предприниматели высоко оценили международную стратегию Tiens Group как превосходного представителя глобальной экспансии китайского бренда.  По словам организатора конференции - Международного альянса МСБ, - президент Ли возглавил выход Tiens Group на международный рынок, высоко подняв бренд-имидж Китая.  Стратегия глобализации и выдающиеся результаты Tiens Group получили высокое признание как в Поднебесной, так и за её пределами. Международный альянс МСБ назначил Ли Цзиньюаня на пост старшего вице-президента в китайском регионе, дабы помочь китайским предприятиям в выходе на мировую арену и сформировать позитивный имидж брендов из Китая.

 

В рамках форума президент Ли получил приглашение принять участие в диалоге между бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном и китайскими предпринимателями. Ван Чжэнхуа (Wang Zhenghua), глава правления Chunqiu Group, Ли Гуандоу (Li Guangdou), бренд-консультант CCTV и известный эксперт в области маркетинговых стратегий торговых марок, и Чэнь Цзюнь (Chen Jun), президент Guo-Chuang Limited, обменялись с Дэвидом Камероном взглядами на процесс глобализации и обсудили пути правительственного содействия развитию бизнеса. По словам Ли Цзиньюаня, мероприятия форума позволили значительно углубить дружеские отношения между Китаем, Великобританией, Францией, Южной Кореей и другими странами, а также создали отличную платформу для сотрудничества и обмена между предприятиями.

 

В ходе торжественного ужина после завершения конференции г-н Ли обменялся с гостями всесторонними взглядами на глобальную стратегию Tiens Group в сфере здравоохранения и концепцию третьего стартапа группы.  Президент Ли Цзиньюань отметил, что Tiens Group, как транснациональный конгломерат, интегрирующий промышленный, коммерческий и финансовый капитал в различных сферах, включая биотехнологии, организацию здравоохранения, отельный и туристический бизнес, образование, электронную коммерцию, международную торговлю и финансовые инвестиции, руководствуется в своей деятельности стратегическими принципами бизнес-диверсификации, сетевой интеграции и бизнес-синергии. В рамках своей глобальной концепции на базе стратегии «Пояс и путь» Tiens Group будет продвигать запуск многочисленных бизнес-моделей по всему миру в целях распространения инновационных моделей экономического и клиентоориентированного маркетинга. Мы продолжим популяризовать потребление для благосостояния семейных предприятий, интеграции социальных ресурсов и сочетания электронной коммерции с розничной торговлей, что позволит достичь повышения ценности и сформировать поистине глобальный альянс.

 

По словам Ли Цзиньюаня, концепция «здоровый Китай» уже стала национальной стратегией для всей Поднебесной. Являясь лидером в сфере здравоохранения, Tiens Group следует государственной политике и общим тенденциям, продвигая развитие медицинской отрасли путём оптимизации и интеграции ресурсов своей международной сети. На сегодняшний день, Tiens Group располагает филиалами в 110 странах и регионах мира. Компания разделила глобальный рынок на 21 регион и концентрирует свои усилия на освоении новых рынков в 37 странах, включая Австралию, Францию, Южную Корею и ОАЭ. Tiens Group удалось сформировать стратегические альянсы с ведущими международными предприятиями и поднять планку интернационализации для китайских компаний.

 

Ссылки на визуальные приложения: 

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304749

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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