Деятельность филиала «Балтики» в Новосибирске оценили в Совете Федерации РФ

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Коллективу новосибирского филиала компании «Балтика» вручено благодарственное письмо от Совета Федерации Федерального собрания РФ «За большой вклад в сохранение окружающий среды и обеспечение экологической безопасности на территории Новосибирской области». Письмо подписано членом Cовета Федерации Надеждой Болтенко.

Одним из самых крупных проектов компании «Балтика» в 2017 году стала программа «Принеси пользу своему городу». Ее цель – содействовать созданию системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки. Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с отраслевыми операторами, дистрибьюторами готовой продукции, общественными организациями и местными администрациями. Проект охватывает различные источники сбора отходов, в том числе специальные контейнеры, которые устанавливают «Балтика» и ее партнеры в городах России. Сейчас в проекте на регулярной основе участвуют более 20 городов. Все собранные отходы упаковки (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон и пр.) направляются на переработку. За 11 месяцев 2017 года силами новосибирского завода и его партнеров было собрано и отправлено на переработку почти 1,5 тысячи тонн отходов упаковки.

Технические усовершенствования и развитие внутренней культуры бережливого производства также являются значимым вкладом в сохранение окружающей среды в регионе: на филиале в Новосибирске функционирует ресурсосберегающая котельная, на производстве применяются охладительные системы, которые в зимнее время используют наружный холодный воздух, налажена система оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд. Ежегодно новосибирский филиал «Балтики» поддерживает самую массовую экологическую инициативу в мире, которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), – «Час Земли».

Участие в экологических мероприятиях для сотрудников новосибирского завода «Балтики» стало доброй традицией. В Год экологии филиал поддержал один из международных проектов Гёте Института (Goethe-Institut Russland), направленный на формирование экологической грамотности граждан, сотрудники «Балтики» участвовали в обновлении зеленых насаждений в центре Новосибирска на аллее Красного проспекта, занимались благоустройством сквера на территории памятного мемориала «Монумент Славы».

Светлана Исаева, менеджер по экологии и рециклингу завода «Балтика-Новосибирск»:

«Мы постоянно работаем над снижением влияния на окружающую среду. Среди долгосрочных стратегических целей программы устойчивого развития Carlsberg Group – сокращение вдвое потребления воды и достижение нулевого показателя по выбросам углерода. Этому способствуют не только технические новшества, связанные с производственными процессами, но и, в том числе, проекты в сфере раздельного сбора и переработки отходов. Сегодня можно уверенно говорить об имеющемся потенциале роста сбора и переработки бытовых отходов, в первую очередь, пластика».