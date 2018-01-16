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Стив Миддлтон назначен на должность главного исполнительного директора филиала CNA Hardy в Люксембурге

Понедельник, 15 Января 2018 20:54
Стив Миддлтон назначен на должность главного исполнительного директора филиала CNA Hardy в Люксембурге Фото из открытых источников

ЛОНДОН (LONDON), 11 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания CNA Hardy, передовой поставщик специализированных продуктов коммерческого страхования для клиентов Lloyd и на рынках присутствия компании, рада сообщить о назначении Стюарта Миддлтона (Stuart Middleton) на должность главного исполнительного директора люксембургского филиала предприятия при условии получения одобрения со стороны надзорных органов.

 

В новой роли г-н Миддлтон будет осуществлять свою деятельность под непосредственным началом главного исполнительного директора Дейва Броснана (Dave Brosnan). В его обязанности будет входить дальнейшее развитие нашей деятельности в Европе путём преобразования текущей бизнес-модели. Его обширный опыт в сфере страхования и руководства успешными коммерческими предприятиями помогут нам сконцентрировать свои усилия на разработке эффективных, клиентоориентированных сервисов, предполагающих использование технологий для стимулирования продуктивности и повышения уровня клиентского удовлетворения.

 

Комментируя назначение, главный исполнительный директор CNA Hardy Дейв Броснан отметил: «Стюарт располагает богатым опытом построения прибыльного бизнеса и создания высокоэффективных команд. На его счету - многочисленные руководящие должности, включая пост главного директора компании Hiscox по вопросам страхования (CUO) в европейском регионе. До недавнего времени г-н Миддлтон занимал должность CUO и, по совместительству, управляющего директора подразделения оптовых продаж EXIN в Барселоне. Мы рады возможности использовать его компетенцию в сфере страхования и развитые связи с брокерами для расширения портфеля наших предложений и наращивания возможностей по обслуживанию клиентов на Континенте».

 

Стюарт будет работать в люксембургском офисе компании и сразу приступит к процессу подбора региональной команды специалистов по анализу рисков, управлению финансами и нормативно-правовому согласованию в целях расширения присутствия компании в регионе.

 

О компании CNA Hardy 

Компания CNA Hardy, осуществляющая свою деятельность посредством своих независимых стопроцентных британских филиалов Hardy (Underwriting Agencies) Limited и CNA Insurance Company Limited, является ведущим поставщиком специализированных продуктов коммерческого страхования для клиентов Lloyd's и в пределах рынков присутствия компании. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт CNA Hardy по адресу www.cnahardy.com.

 

CNA занимает восьмое место среди всех коммерческих страхователей в США. Компания предоставляет широкий спектр стандартных и специализированных продуктов для страхования имущества и жизни от несчастных случаев. Услугами страховщика пользуются коммерческие предприятия и профессионалы в США, Канаде, Европе и Азии. На счету СNA - 120 лет опыта работы и активы в размере более 45 млрд. долл. США Для получения более подробной информации о CNA посетите наш веб-сайт по адресу www.cna.com.  

 

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CNA Insurance Company Limited (регистрационный номер компании - 950) и Hardy (Underwriting Agencies) Limited (регистрационный номер компании - 1264271) авторизованы Службой пруденциального надзора, и их деятельность регулируется Управлением финансового надзора и упомянутой службой (справочные номера фирмы - 202777 и 204843 соответственно). CNA Services (UK) Limited (регистрационный номер - 8836589). «CNAHardy» является торговым названием CNA Insurance Company Limited и Hardy Underwriting Group PLC (включая Hardy (Underwriting Agencies) Limited и Hardy Underwriting Asia PTE). Регистрационный номер плательщика НДС - 667557779.

 

Вышеперечисленные компании зарегистрированы в Англии по юридическому адресу: 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY (20, Фенчёрч Стрит, Лондон, ЕС3М 3BY).

 

Коммутатор: +44 (0)20 7743 6800 Факс: +44 (0)20 7743 6801

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 Джорджина Петерс-Вензано (Georgina Peters-Venzano I) 02076454968 / 07739448121

 

 

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/518641/CNA_Hardy_Logo.jpg

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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