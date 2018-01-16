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NovuMind получает премию SVIEF в категории «Китайско-американские совместные инновации»

Понедельник, 15 Января 2018 18:47
NovuMind получает премию SVIEF в категории «Китайско-американские совместные инновации» Фото из открытых источников

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 12 января 2018 г. /PRNewswire/ -- В ходе крупнейшей в мире ежегодной выставки потребительских технологий CES 2018 организаторы Форума технологических инноваций и предпринимательства в Кремниевой долине (Silicon Valley Technology Innovation and Entrepreneurship Forum (SVIEF)) объявили лауреатов премии за революционные инновации. Награждение состоялось вечером 9 января в Лас-Вегасе. Стартап-разработчик ИИ-чипов NovuMind завоевал награду в категории «Американо-китайские совместные инновации». Состоявшаяся в Кремниевой долине церемония награждения в стиле «Оскара» подарила поистине неизгладимые впечатления гостям, инвесторам и специалистам в сфере технологий. 

 

Мероприятие под названием «CES 2018 US-China Cross-Border Innovation Award Night» было организовано SVIEF. Начиная с 2011 года, форум SVIEF является крупнейшей конференцией по вопросам содействия инновациям и бизнес-партнёрсва между Китаем и США в Кремниевой долине. В этом году компания-стартап из Кремниевой долины NovuMind, специализирующаяся на разработке ИИ-чипов, представила свой первый ASIC-продукт NovuTensor на выставке CES 2018. Новая прикладная микросхема разработана для искусственных нейронных сетей, а в её основе лежат свёрточные фильтры чрезвычайно малого размера (3х3).

 

«Наш первый ИИ-чип NovuTensor совершает публичный дебют в Лас-Вегасе на CES 2018. Это самая энергоэффективная ИИ-микросхема в мире. Посредством комплексного сервиса NovuMind может помочь предприятиям получить доступ к самым мощным возможностям искусственного интеллекта двумя простыми шагами - сначала обучение, а затем внедрение ИИ в любой точке», - отметил д-р Бинь Чжоу (Bin Zhou), президент NovuMind China.

 

The moment when 30 companies were awarded with Top 30 Innovation Award on this year's SVIEF Tech Night

Являясь производителем современных ИИ-микросхем, компания прилагает все усилия для повышения уровня жизни человечества при помощи технологий искусственного интеллекта, заставляющих вещи думать. Посредством сверхсовременных ИИ-технологий собственной разработки компания NovuMind объединяет большие данные, высокопроизводительные и гетерогенные вычисления для того, чтобы превратить Интернет вещей (IoT) в Интеллектуальный Интернет вещей (I2oT).

 

Д-р Жэнь Ву (Dr. Ren Wu), основатель и главный исполнительный директор NovuMind, а ранее - авторитетный учёный в Baidu, учредил свою компанию в 2016 году. На сегодняшний день в команде NovuMind работают 50 сотрудников - 35 инженеров в США и 15 в Пекине. Первый ИИ-чип компании – «NovuTensor», - созданный для прототипирования, - впервые представлен широкой публике на выставке CES 2018. В основе разработки лежит чип с производительностью на уровне 15 терафлопс и мощностью менее 5 ватт.

 

NovuMind уверенно продвигается вперёд на сегодняшнем популярном рынке ускорителей глубинного обучения для периферийных устройств. Согласно заявлению д-ра Ву, NovuMind готовится к новому этапа финансирования после удачного раунда серии А, завершившегося в декабре 2016 года и позволившего привлечь 15,2 млн. долл. США. Как отметил Майк Ли (Mike Li), вице-президент по вопросам разработки микросхем NovuMind, второй чип компании, мощность которого должна составить менее ватта, планируется представить в середине 2018 года.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/628008/NOVUMIND_award_SVIEF.jpg

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ингрид Лью (Ingrid Liu), +1-415-939-8658, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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